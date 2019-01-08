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小心金屬中毒！醫曝「地雷飲料」別裝保溫杯　細菌滋生喝了烙賽

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點評:欸欸欸～這不是在開玩笑啊！
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保溫杯,保溫瓶。（圖／記者李佳蓉攝）
▲網友們，你都回拿保溫杯裝哪些飲品呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

環保意識當道，許多民眾都習慣人手一個保溫杯，早上盛裝現煮咖啡、下午又拿來泡茶提神。然而，保溫杯裝茶、裝咖啡是安全的嗎？新光醫院腎臟科張瑞廷表示，不鏽鋼材質的穩定度高，只要不是裝高酸度的飲品都不會有金屬溶出的問題，然而，若習慣盛裝飲料者，應經常清洗才能減少異味殘留。

小心中毒！醫曝這些飲料別裝保溫杯。（圖／健談授權提供）
▲醫師提醒某些「地雷飲料」最好不要用保溫杯盛裝。（圖／健談授權提供）

市售保溫杯的材質眾多，目前常見的18/8不鏽鋼保溫杯來說，耐熱度、穩定性都高，用來盛裝咖啡、茶水等都不會有安全疑慮，但長期使用容易堆積茶垢、咖啡漬等，須經常清洗以免異味殘留。此外，若直接以茶葉沖泡者，當茶葉長時間浸泡在熱水中，會不斷釋放出茶鹼與單寧酸，反而容易影響茶水的風味。

有部分民眾會以不鏽鋼保溫杯來盛裝牛奶外出飲用，此舉雖不會溶出金屬物質，但是牛奶需低溫保存，放在保溫杯中隨著溫度慢慢提升，容易使細菌滋生而出現酸敗，飲用後恐造成腹瀉問題。

然而，張瑞廷醫師提醒，建議不要使用保溫杯盛裝氣泡、碳酸飲料，以免開啟時壓力過大而噴出。此外，清洗保溫杯時最好避免使用鋼刷或菜瓜布，以免造成瓶內刮痕而使飲料色素或異味附著，而減少保溫杯的使用年限。

諮詢專家：新光醫院腎臟科張瑞廷醫師
本文經授權轉自：健談

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

關鍵字： 健康百科 保溫杯 金屬 中毒 飲料 飲品 牛奶 咖啡 健談 張瑞廷
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