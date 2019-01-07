女脖粗金魚眼...醫一看認定有病！她掏照「全家都長這樣」糗爆



▲女子脖粗、金魚眼，被名醫一眼認定「甲狀腺功能亢進」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

勿「以貌取人」這句話也適用在看診中！外科名醫江坤俊曾收治一名女病患，一走入診間看到她脖子很粗、眼睛如金魚凸出，第一眼感覺就是「甲狀腺功能亢進」。醫師連問幾個甲亢症狀女子皆搖頭否認，為確保病情安排女子抽血、照超音波卻讓她感到不解「我是來看乳房腫瘤」！醫師驚訝問脖子都沒問題嗎，此時她拿出一張全家福「我們全家都長這樣」當下診間氣氛尷尬到爆。

外科名醫江坤俊日前在《醫師好辣》節目上分享超糗案例，他說人不可貌相，外表也會騙人！中醫有望聞問切，過去老師也教導醫師們必須問患者的狀況、今天看診目的，但隨著時代進步，病例電腦化讓醫師眼盯電腦，都不看病人狀況。某天診間來了一名30多歲女病患，「一走進來看到她脖子很粗，眼睛跟金魚一樣，第一個感覺甲狀腺功能亢進」，他自豪的說在自己職業生涯中就算沒看過500個也有2、300個甲亢患者。



▲醫師「以貌取人」卻誤判病情鬧笑話。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

女子走進診間，江坤俊就以自己的專業詢問症狀「手會不會抖？」女子搖搖頭，「最近體重有沒有瘦？」她也說沒有，接著替女子摸摸脖子甲狀腺處，但卻因她脖子粗又有點胖因此難以藉此診斷，最後為確診而安排抽血、照超音波，卻讓女子訝異的問「抽血？為什麼要抽血」，江解釋「看你現在甲狀腺功能控制到哪裡」，此時女子語出驚人的說「沒有餒，醫生，我是來看乳房腫瘤的」，讓醫師好吃驚。

面對自己「誤判」江坤俊覺得超糗！「我很驚訝說，可是妳脖子這個這個都沒問題嗎？她說沒有啊！你不是第一個跟我講這個話的醫生，我們全家都長這樣，還拿全家福給我看，所有人都脖子粗粗、眼睛大大的」。江也坦言，不能光看外表評斷，現在自己也學乖，病人進入診間不管自己覺得再怎麼像，也會詢問病患當天就醫要了解的問題，因為看外表真的不準啊！