30多歲男赴泰旅遊染麻疹　今年首例！返台16天才發病

▲疾管署提醒民眾前往麻疹地區，可於出發2至4周前接受MMR疫苗。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名30歲男性2018年12月上旬到泰國旅遊，返國後16天才陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，且臉部、肢體持續出疹，於今年1月3日確診麻疹，為2019年首例個案。疾管署表示，個案可傳染期間除了工作、就醫外，無其他大眾運輸或公共場所活動史，衛生單位已掌握相關接觸者共107人，將持續追蹤監測至1月20日。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內去年累計40例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另28例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發之群聚疫情。

該名男性返國後於同月25日至27日間出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀就醫，因症狀未改善且臉部、肢體陸續出疹，個案又分別於29日及30日就醫，經通報檢驗於今年1月3日確診。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

泰國近一週報告171例，2018年截至12月21日累計約4885例，其中11例死亡，為2017年病例總數1.6倍。該國南部自2018年9月爆發疫情，發病率以該國惹拉府（Yala）為最高。

全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。

疾管署提醒，民眾如計劃前往麻疹流行地區，可於出發前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；自流行地區返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史，防堵疫情傳播。