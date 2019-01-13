▲糖尿病患併心血管疾病，「心臟被淹漬」平均縮短12年命。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部106年十大死因中，糖尿病高居第5位，每年奪走近萬人命，等於每1小時就有1.12人死亡。醫師提醒，控糖不佳併發的心血管疾病及腎臟病變，為糖友最常見的共病及死亡原因，根據研究分析，同時併發糖尿病與心血管疾病，平均壽命將縮短12年，糖友們千萬要小「心」。

全台約有200萬名糖尿病患者，中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，有研究指出，糖尿病患者會比一般人提早10到15年發生心血管疾病，長期控糖不佳，就像把心臟泡在糖水中，一絲一縷醃漬身體所有器官。

在台灣，第二型糖尿病患併發心血管疾病的機率約1/3，國外研究更指出，每2位糖患就有1位死於心血管疾病，特別是六十五歲以上，心血管相關併發症死亡率更高達三分之二。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，臨床中曾遇糖友受不正確訊息影響，誤以為糖尿病治療藥物會傷害腎臟，而不按醫囑服藥，反而讓腎功能快速惡化。

「糖尿病控糖不佳才是腎衰竭與洗腎主因。」許惠恆再次呼籲，糖尿病治療成效，除了藥物本身效果外，糖友服藥順從性也須配合，像是合併三高併發症時，每日服藥數量會相對增加，建議可與醫師討論是否適用複方型藥物，并加入糖尿病共同照護網，協助共病管理，才能真正在糖尿病照護的路上「過關展降」！