按按耳穴，養生強體力

彙整編輯／Jennifer

我們的耳朵，其實就是身體的一個縮影，耳垂的地方為頭部，往上的地方就是腳部，類似一個嬰兒的倒影。因此，在中醫的看法裡，認為人的身體有什麼病症出現的話，也會同時反應在耳朵上。

臺北醫學附設醫院傳統醫學科主治醫師唐佑任指出，像大家現在常常會看耳垂是否有溝橫紋，如果有的話，就代表著身體有心血管疾病的問題，利用耳穴的刺激，改善原本缺失的一些機能，或者提升一些功能的機制。以下，唐佑任醫師將為我們介紹3個耳朵穴道，有空的時候按一按，即可養生、增加體力喔！

耳穴1︰神門穴

將耳朵分為上、中、下，在屬於上方位置的1／3處找到神門穴，這個穴道和手上的神門穴有異曲同工之妙，都是用來提升安神的功效，讓我們的情緒能夠不要過於焦慮。耳朵神門穴的位置，在上方的凹陷處，在按壓的過程中，有一點點痠痛的感覺就可以了，大約一秒按壓一次。



耳穴2︰心點穴

位於神門穴再下來一點的地方，在耳朵較為中間的位置，便是心點的所在。唐佑任醫師說明，在秋冬的時候，許多人常常因為溫低太低造成血壓過高，可以幫助血壓趨於穩定，而心點對應到的臟腑便是心臟。

耳穴3︰眼穴

最後一個穴位在耳垂的位置，大部分的女生都會在這個地方打耳洞。這個穴位可以緩解秋冬常見的乾眼症，或者像一些白內障、眼睛疲勞的問題，都可以使用此穴道。



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