糖尿病專科醫師給患者的飲食與運動建議

彙整編輯／Yukie、摘自／《糖尿病不可怕！穩醣靠自己45招：新陳代謝第一名醫教你遠離截肢、失明、洗腎併發症》林款帶著／三采文化、圖片來源／Shutterstock



1.飲食

臨床上所見，病人的血糖之所以無法控制得宜，主要原因都是出在「飲食」這一塊。可能是病人與家屬搞錯了食物種類，明明是富含醣分，應該被歸成「主食」，卻把它當作是蔬菜一樣放心吃。現在多數人都已經知道地瓜、馬鈴薯屬於主食，但富含澱粉的南瓜、玉米、山藥、牛蒡，還是有不少人會搞錯分類，以為它們是一般蔬菜。

除此之外，低升糖系數食物的陷阱，也是讓病人血糖失控常見的原因之一。再來，美食誘惑太多也是一大問題，例如經過宣導，大家慢慢知道含反式脂肪的食物對健康沒有好處，但炸雞攤、烘焙麵包店還是生意興隆，原因就是那股食物的香味，讓大家拒絕不了。

而糖尿病患者的飲食控制不只要注意醣類（糖）的攝取，蛋白質、油脂的攝取量、質都要同步注意，說簡單並不簡單，但只要願意配合醫師的囑咐來做，說難也不難！

對第2型的糖尿病患者來說，肥胖是致病因子。我有個病人胡小姐，試過飲食控制、運動、藥物、扎針等方法減肥，雖然曾經變瘦，但都又溜溜球似的胖回來。所以我給她一張「七日飲食記錄單」，並交代她不用天天量體重，一週後她準時回診，飲食記錄做得很完整，更重要的是體重竟然少了1.5公斤！

只要確實記錄飲食（吃些什麼、吃了多少，且用餐完畢馬上記錄下來），戒吃零嘴、消夜，隨身攜帶牙刷和牙膏，吃完東西後就馬上刷牙，藉由這些小習慣，來降低總是想要吃東西的慾望，都是可以管理體重的小撇步。

2.運動

糖尿病患者去運動是件很好的事，但一定要循序漸進，持之以恆。事前做好評估，不能平常都不動，突然間心血來潮就一下子運動四、五個小時大半天，這樣反而會容易出問題。

只要做好準備，糖尿病患者一樣可以去進行長時間的運動，例如爬山，隨身帶著身分文件、可能需要補充的食物和水，糖尿病患者跟一般人一樣都能享受爬山的樂趣。

其實糖尿病患者只要把握一個原則──規律，不管是你的飲食、睡眠、工作、運動、治療等等，讓身體各方面處於固定的節奏，血糖就比較能控制住。以運動來說，不能突然去做激烈運動、不能三天打魚兩天曬網，這樣才能避免危險，並真正獲得運動的效果。

如果真的有徹底做好運動，用藥量是可以減少的！但這一定要經過醫師的診斷，切勿自己覺得有運動了、量血糖都很穩，就任意減少用藥。

以運動來控制血糖，效果絕對比吃藥好，因為運動可以增加人體的心肺功能、代謝速率、減少體脂肪，而且沒有副作用。但很多病友無法養成運動習慣，總是一邊想靠藥物控制血糖，一邊又抱怨藥物有副作用。說真的，醫師也沒辦法。真的想要減少吃藥的痛苦又把血糖控制好，那就多站起來動一動吧。

養成運動習慣，也可以達到預防糖尿病上身的效果。很多人抱怨沒時間，但其實只要有心根本就不難，只要少看電視、少滑手機，運動的時間就可以挪出來，甚至也可以邊看電視邊運動！

對銀髮族而言，不宜從事太激烈的運動，而走路、甩手、游泳都是不錯的運動方式，每週應運動三∼五次，每次約三十分鐘以上。若是膝蓋有退化性關節炎的長者，可考慮游泳或做甩手運動，每天動一動，比較不會得各種慢性病。



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