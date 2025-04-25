18歲女大生腹部突劇痛　驚見11公分囊腫「卵巢扭轉」險失生育力

▲女性腹部疼痛要注意是否卵巢出現狀況，示意圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名年僅18歲的女大生因為突然左下腹劇烈疼痛緊急就醫，檢查發現左側卵巢有11公分的複雜性囊腫，且劇痛狀況仍持續，研判有卵巢扭轉風險，進而執行腹腔鏡微創手術，術中確認左側卵巢已發生扭轉，因血流中斷造成部分組織出現缺血性壞死，所幸最後順利切除囊腫並保留卵巢功能，成功解除危機。

收治個案的萬芳醫院婦產部醫師賴斯斌說明，該名女大生腹部劇痛就醫，自述前一晚有性行為，原本初步懷疑是卵巢黃體破裂，後續經超音波檢查才確認左側卵巢有11公分的複雜性囊腫，進一步電腦斷層檢查則發現囊腫內部含有多個增厚的分隔結構，雖未見淋巴腫大或遠處轉移，但因病人持續劇痛，研判有卵巢扭轉風險，立即安排腹腔鏡微創手術。

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賴斯斌表示，手術中發現左側卵巢已發生扭轉，因血流中斷造成部分組織出現缺血性壞死，團隊在盡可能保留病人生育功能的前提下，完成囊腫與壞死卵巢組織的切除。術後病理報告顯示腫瘤為「卵巢黏液性囊腺瘤」，屬於良性卵巢腫瘤，由於此類腫瘤位置隱密，且早期多無明顯症狀，極易被忽略。

賴斯斌指出，卵巢位於腹腔深處，囊腫早期生長常無自覺症狀，即使囊腫直徑達到數公分甚至數十公分，病人仍可能毫無察覺，一旦囊腫增大，壓迫到膀胱、直腸或胃部，則可能會出現頻尿、便秘或消化不良等症狀，但常被誤認為腸胃不適或生活壓力影響，延誤診斷與治療。因此，卵巢腫瘤也被稱為「沉默的殺手」，因為它的警訊往往不明顯，直到症狀加劇才被發現。

▲萬芳醫院婦產部賴斯斌醫師呼籲，每年定期檢查才能真正確保健康。（圖／萬芳醫院提供）

「不是每一次肚子痛都只是小事，有時是卵巢在大聲求救。」賴斯斌提醒，女性若出現反覆性下腹痛、悶脹感、排尿異常或月經不規則等症狀，應提高警覺並尋求婦科專業評估。

尤其當卵巢囊腫直徑達5公分以上時，需評估是否需進一步處理，可能會提高惡性變化的風險，或干擾正常卵巢功能，例如部分囊腫會影響黃體分泌荷爾蒙，導致月經量異常或不規則出血；若囊腫活動性高，還可能發生卵巢扭轉，進一步危及生育能力。

卵巢腫瘤的成因複雜，賴斯斌強調，婦科健康不應被侷限於中年或有性生活族群，建議女性自20至25歲起應養成定期接受婦科超音波檢查的習慣，避免輕忽早期症狀，才能及早發現、及早治療，守護生育力與整體健康。