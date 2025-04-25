ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

研究證實「輕微飢餓感」能活化大腦　更健康長壽

醫師建議輕微的飢餓感，可以使大腦達到最佳運作狀態。（示意圖／Pexels）

▲醫師建議輕微的飢餓感，可以使大腦達到最佳運作狀態。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT 

台灣文化見人問候「吃飽沒？」在物資匱乏的年代，能吃得飽，就是一種幸福，「吃飽才安心」的觀念深深刻在我們的習慣裡。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，輕微的飢餓感，反而讓身體與大腦達到最佳運作狀態，甚至連情緒都比較穩定。

張家銘觀察到，當身體處在那種「微微餓」的狀態時，反而精神最清楚、身體最輕盈，甚至連情緒都比較穩定。最新的研究發現，飢餓感並不是一種警訊，而是一個啟動「自我修復」的生理機制。當感到有點餓時，身體其實會自動切換到保養模式，不但不會虛弱，反而會啟動更深層次的代謝與修復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這種輕微飢餓的狀態，只是要讓大腦知道，「現在不是在放縱，而是在節制」，身體就會懂得重新調整，把能量用在該修復的地方，會使人更專注、更有精神、更健康，甚至更長壽。

研究顯示，真正關鍵在於大腦怎麼「感覺」，只要大腦覺得「還有點餓」，身體就會啟動一種自然的抗老機制，幫助延緩老化。

來自《Nature Aging》、《Science》和《Science Immunology》期刊指出，即使實際上吃得不少，只要大腦以為自己還沒吃飽，身體就會進入一種修復、延壽的節奏。張家銘說明，身體不一定要挨餓，只要讓大腦有「節制」的感覺，就能喚醒身體的內建保養系統。

張家銘建議，只要在日常生活中，刻意讓身體「偶爾有一點餓的感覺」，身體就會開始自己修復、調節、變得更健康。最簡單的方法就是每天空腹12至16小時。晚餐吃完後不再進食，隔天早餐稍微延後一點吃，讓大腦習慣「我不是一直都在吃東西」，就能啟動大腦的節制感知。

延伸閱讀
30歲美男同時擁5妻！　他狂生11子自認：無法停止劈腿
康橋環島車禍挨轟「沒事搞危險活動」！校友女歌手發聲了：不是學校、孩子的錯
原始連結

【猴軍洗劫】去阿里山遭猴群打劫還鑽入車內留「黃金」回禮！

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

女好玩讓ChatGPT看手相　卻被建議「立刻就醫」網驚：我也掛號了

NGS納健保快一年！逾2千人受檢「肺癌最多」　石崇良曝下一步計畫

50歲前避開5大健康殺手　延壽10年不靠偏方

9成童水果攝取未達「每天2份」　醫：恐影響腸道健康、學習能力

小朋友便祕別輕忽！慢性便秘影響發育成績變差　中醫治療有優勢

關稅特別條例挹注健保200億　石崇良：用於防範全球藥價波動

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

顛覆認知！豬油登健康食材第8名　超越鱈魚、花椰菜

醫院AI二創怒噴奧客　「露比醬～嗨」神衛教人氣破百萬

讀者迴響

回到最上面