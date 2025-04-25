研究證實「輕微飢餓感」能活化大腦　更健康長壽

▲醫師建議輕微的飢餓感，可以使大腦達到最佳運作狀態。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣文化見人問候「吃飽沒？」在物資匱乏的年代，能吃得飽，就是一種幸福，「吃飽才安心」的觀念深深刻在我們的習慣裡。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，輕微的飢餓感，反而讓身體與大腦達到最佳運作狀態，甚至連情緒都比較穩定。

張家銘觀察到，當身體處在那種「微微餓」的狀態時，反而精神最清楚、身體最輕盈，甚至連情緒都比較穩定。最新的研究發現，飢餓感並不是一種警訊，而是一個啟動「自我修復」的生理機制。當感到有點餓時，身體其實會自動切換到保養模式，不但不會虛弱，反而會啟動更深層次的代謝與修復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這種輕微飢餓的狀態，只是要讓大腦知道，「現在不是在放縱，而是在節制」，身體就會懂得重新調整，把能量用在該修復的地方，會使人更專注、更有精神、更健康，甚至更長壽。

研究顯示，真正關鍵在於大腦怎麼「感覺」，只要大腦覺得「還有點餓」，身體就會啟動一種自然的抗老機制，幫助延緩老化。

來自《Nature Aging》、《Science》和《Science Immunology》期刊指出，即使實際上吃得不少，只要大腦以為自己還沒吃飽，身體就會進入一種修復、延壽的節奏。張家銘說明，身體不一定要挨餓，只要讓大腦有「節制」的感覺，就能喚醒身體的內建保養系統。

張家銘建議，只要在日常生活中，刻意讓身體「偶爾有一點餓的感覺」，身體就會開始自己修復、調節、變得更健康。最簡單的方法就是每天空腹12至16小時。晚餐吃完後不再進食，隔天早餐稍微延後一點吃，讓大腦習慣「我不是一直都在吃東西」，就能啟動大腦的節制感知。

延伸閱讀

▸ 30歲美男同時擁5妻！ 他狂生11子自認：無法停止劈腿

▸ 康橋環島車禍挨轟「沒事搞危險活動」！校友女歌手發聲了：不是學校、孩子的錯

▸ 原始連結