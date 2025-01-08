中毒案疑生魚片釀禍　醫提醒：哇沙米殺蟲無科學根據

▲生魚片。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

知名自助餐餐廳「INPARADISE 饗饗」日前傳出疑似食物中毒案，目前累計9人送醫，北市衛生局也為此勒令停業。而有部分消費者表示，身體不適的民眾疑似都吃過生魚片等生食，推測可能是生食釀禍。而胰臟科醫師林相宏也提到，坊間傳聞山葵／哇沙米殺菌一事是沒有科學根據的，如要食用生魚片，務必要挑選有經過正確冷凍處理的食材。

禾馨民權婦幼診所林相宏醫師先前就曾發文點出生魚片的危險性，一名50歲患者胃部不適數月但症狀輕微，所以一直自行服用成藥。但在進行胃鏡檢查時，發現患者胃壁有一條約5公分長的海獸胃線蟲，其吸附在胃壁上造成紅腫與發炎。

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林相宏醫師解釋，這種寄生蟲主要存在於海洋中的甲殼類生物內，當魚類進食受感染的甲殼類後，幼蟲進一步寄生於魚體內。常見宿主包括鮭魚、鯖魚、竹莢魚、秋刀魚、鰹魚等。如果生魚片未經適當冷凍處理便食用，可能將寄生蟲攝入體內。

而海獸胃線蟲會引起噁心、嘔吐、腹瀉及胃部不適，但無法在人體內繁殖，屬於「死路一條」。治療方式為內視鏡直接移除寄生蟲，目前臨床上尚無有效的藥物。林相宏醫師也提醒，生魚片如有正確的冷凍處理，的確可以有效消滅寄生蟲，而常見的哇沙米、醋或醬油是無法殺蟲，所謂山葵殺蟲這事情是毫無科學根據的。

而外科醫師陳榮堅也發文表示，先前就曾遇過一名30歲男性因肝膿瘍入院，經檢測發現是中華肝吸蟲感染，查證後發現患者的病是過度食用來源不明生魚片所致。

陳榮堅醫師提醒，生魚片若處理不當，可能導致嚴重感染，包括肝膿瘍及胃出血。此外，某些生食中還可能含有阿米巴原蟲等病原體。

除此之外，營養師蔡濰安也曾在FB粉絲專頁發文表示，生魚片雖然富含優質蛋白與omega-3脂肪酸，但其中的硫胺酶會破壞維生素B1，過量食用可能導致維生素B1缺乏，進而引發腹瀉、水腫、疲勞等症狀。她建議每週食用不超過一次，每次約半個手掌分量，並觀察生魚片的外觀是否新鮮，例如肉質是否Q彈、顏色是否暗沉等。

此外，蔡濰安也提醒，免疫力較低者、小孩、老人以及腸胃功能不佳的人群不適合食用生魚片，並強調，哇沙米並無殺菌作用，生魚片應儘快食用，並搭配適當的衛生措施以降低風險。

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