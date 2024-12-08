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吃很清淡卻有脂肪肝！「4食物」藏地雷　譚敦慈示警了

▲▼醫師透過超音波檢查指肪肝狀況。（圖／亞大醫院提供）

▲脂肪肝已成為新國病，未來確診數恐上看600萬人。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

根據流行病學盛行率推估，台灣未來患有脂肪肝的人數恐達600萬，儼然已成為新國病。為了不被脂肪肝纏上，很多人飲食吃得「清淡」，卻讓無毒教母譚敦慈看了直搖頭，她點名，像是愛吃水果、素食加工品、稀飯配醬瓜、麵包，都可能使你罹患脂肪肝的風險增加。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在醫點不誇張節目中給忠告，要預防脂肪肝，首要任務就是別再喝含糖飲料了！她透露，自家孩子在台灣念大學時，天天喝一杯手搖飲，不僅年紀輕輕就有脂肪肝，且肝功能指數還異常上升2倍，直到至上海念書後，因沒有含糖飲料可喝，肝功能才恢復正常、脂肪肝也沒了。

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不只胖的人容易爆發脂肪肝。譚敦慈說，身邊有不少朋友覺得自己很瘦，飲食根本不忌口、愛吃甜，時常炫耀自己的體質「怎麼吃都不會胖」，怎料一檢查竟發現可怕的中度脂肪肝。另外，也有很多人減肥怕吃油、只吃水果，此舉反讓三酸甘油酯一路飆升，脂肪肝變得非常嚴重。

地瓜粥。（圖／資料照）

▲吃素不等於健康，過多的精緻澱粉及油炸類加工品都是脂肪肝的隱藏地雷。（示意圖／資料照）

至於有人認為「吃素不會得脂肪肝」。譚敦慈則說，素食料理中很多都是經過油炸、含油量驚人的加工品，像是豆包、麵筋等都屬油炸類，不建議食用。另外，有些牙口不好的長輩，或正在減肥、執行少油飲食者常吃稀飯配醬瓜，忽略了精緻澱粉含量高可能引發的健康問題。

譚敦慈提到，有些上班族早餐喜歡吃可頌＋咖啡，午餐只吃吐司，晚餐則是一小碗麵，「一點都不OK！」她直言，前述食物只有空熱量、沒有營養，並強調可頌其實熱量很高，自己平時若吃一個100公克的可頌，得走路151分鐘才能將其熱量消耗完。

被問到「為什麼減肥減太快，容易脂肪肝？」減重名醫邱正宏說明，減肥就是分解脂肪，當分解得太快，人體又未將分解後的脂肪酸用掉，使得血液中脂肪酸過多，又被抓進肝臟中，進而產生脂肪肝。正常的減肥範圍為1個月可減2～4公斤，若1個月瘦了超過4公斤，就是快速減重。肝膽腸胃科醫師蕭敦仁則補充，一週減重超過1.5公斤，就可能產生脂肪肝。

▼醫師示警，體重減得太快，也容易有脂肪肝。（示意圖／Unsplash）

▲▼營養師點名「10個讓你莫名變胖的原因」 。（圖／Unsplash）

針對近年吹起的素食風潮，初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航曾提醒，吃素患脂肪肝的機率恐怕比吃葷食還要高，由於素食者大多攝取較多的碳水化合物和果糖，例如米飯、麵食、地瓜、山藥以及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，建議素食族可以參考211餐盤降低風險。

至於一般大眾仰賴的抽血檢查，其實僅能判斷肝臟發炎程度並非脂肪堆積程度，要做超音波檢測才是較為有效的方法。魏士航強調，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3～6個月的壽命；就算肝不抗議，也會因為代謝變差，提高罹患乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的機率。

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