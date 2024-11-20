免截肢！7旬糖尿病婦腳趾全黑　細胞治療4個月成功重塑壞死部位

▲三總細胞治療中心醫師喬浩禹發表細胞治療解決問題傷口。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名75歲糖尿病女性，因為急性右下肢血管阻塞，短短一周內就讓她多隻腳趾壞死發黑，為了保住大拇趾維持腳掌站立等能力，在截除壞死最嚴重的第二趾，後續再以傷口幹細胞治療，耗時4個月，成功重塑部分壞死腳趾及週邊足部傷口，達成最大程度復原狀態。

細胞治療不僅可以用於癌症治療，更是困難傷口修復的新利器！三軍總醫院外科部整形外科細胞治療中心醫師喬浩禹指出，這是利用幹細胞的分化及增生特性，來修補組織損傷，可以使用自體細胞，未來也可以使用異體細胞。

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喬浩禹說明，所謂困難傷口包含：感染性傷口、燒燙傷、自體免疫傷口、壓瘡、糖尿病傷口與放射性潰瘍等，超過四週沒有明顯改善。以糖尿病患者的傷口來說，延遲癒合起因於巨噬細胞失衡，若用傳統治療方式，常因為反覆看診難以癒合，導致傷口惡化而截肢。

喬浩禹分享，收治該名75歲糖尿病女性，處於末期腎病變合併透析狀態，因為急性右下肢血管阻塞，導致右腳多個腳趾發黑。為了控制感染，醫療團隊先執行必要感染控制右足第二趾截肢手術，後續採用PRP（自體高濃度血小板血漿）促進組織活化，同時著手準備細胞治療，取腹部的脂肪幹細胞開始培養約一個月，再進行6次局部傷口脂肪幹細胞治療。

喬浩禹說明，治療將幹細胞置放在慢性不癒合傷口表面上，這名個案首次採取注射，後續則是塗抹，重塑部分壞死的大腳趾及週邊足部傷口，讓傷害降至最低程度，達成最大程度復原狀態。

喬浩禹指出，依照個案情況，過往截肢勢必得去除至少三趾加上部分腳板，就可能影響站立功能；且後續傷口控制不佳，就得繼續往上截，最終恐截肢至小腿。

細胞療法仍有其挑戰，喬浩禹分析，包括細胞來源的獲取和純化需要製備時間、治療成本高昂以及長期效果和安全性的評估。然而，隨著技術的進步和研究的不斷深入，細胞治療有望在未來成為治療多種難以治癒疾病的重要手段。