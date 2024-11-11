「健保財源」找上房屋、證券投資客！石崇良：明年啟動修法

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

健保「找財源」一直是一大問題，健保署署長石崇良日前表示，研擬透過稅收手段，民眾房屋轉售、證券交易等收入也開徵補充保費，費率會和一般保費脫鉤。石崇良今上午表示，現在健保費75%都依賴薪資工作所得者，改革是希望調整收入配比，讓更多財源挹注和分攤，但因為這需要修法，最快明年才能啟動修法。

健保費分一般保費及補充保費，目前一般保費75％來自以薪資所得為主，另10％來自「獎金、兼職薪資所得、執行業務所得、股利、利息、租金」補充保費，其餘由政府負擔支出、行政院挹注等。

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石崇良表示，健保之後10~30年間，最大的影響就是超高齡社會，2050年剛好是高齡人口巔峰，會從現在400多萬到766萬，因此往後30年就是要面臨快速人口老化，還要因應新醫療科技，所以健保財源必須持續擴大，也希望壓力不要全部都壓在受薪階級者的身上。

石崇良表示，因為健保改革涉及修法，也需要凝聚共識，立法院這會期應該來不及了，最快明年才啟動修法，費率方面目前也還沒定案，但保費結構越早修正越好。

針對健保改革，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁也建議，除了透過證券交易稅或是房屋交易稅及擴大補充保費的名目，可以考慮以借鏡日本，日本在面臨高齡化社會超過30%65歲以上人口，日本健保及介護保險財源不足，在綜合考量確保社會保險長期的財務穩定、降低年輕人的負擔及健保永續的條件下，分兩階段調高消費稅，其中第二階段2019年從8%調高到10%，其中1%就是用來挹注健保及介護保險的財源。