翁路邊採20朵野菇吃！出現幻覺看到阿飄　醫一驗驚呼是「魔菇」

▲有民眾誤食路邊野菇，導致中毒出現幻覺。（圖／楊振昌醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

路邊的野菇不要採！一名69歲男性在路邊採集野菇約20朵，回家吃了之後出現頭暈、尿失禁，還出現幻覺看到「魔神仔」，經過尿液檢驗發現有「魔菇」代謝物，確定中毒。毒物醫師提醒，蕈類毒性相當複雜，可能導致肝、腎、中樞神經、胃腸道及其他器官毒性，嚴重恐致死。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌指出，該個案的兩份樣本經檢測核基因片段序列，顯示為土生念珠菌，明顯與送驗樣本外觀不同，研判應是樣本寄送與處理過程已造成其他微生物大量滋生，因此無法針對標的物種提供正確的分子鑑定結果。

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楊振昌說，若有照片可協助外觀鑑定，採摘時為白色可能是「綠褶菇」，褐黃色則可能是「赭黃裸傘」，經過尿液鹼性藥物檢驗，檢出psilocin，是「魔菇（psilocybin的代謝物）」代謝物，會產生迷幻、交感神經興奮及副交感神經的拮抗作用；中毒後30～60分鐘可能會產生頭暈、無力、焦慮、擴瞳、視力模糊、脈搏加速、高血壓等交感神經興奮表徵，並可能有時空錯亂、幻覺及躁動不安，少數人會有反社會行為，嚴重者（兒童）可能會有昏迷、高燒、抽搐死亡。

楊振昌提醒，隨著蕈類營養成份及藥用價值逐漸受到重視，自行採摘蕈類及中毒的個案恐將日益增多，但蕈類毒性相當複雜，可能導致肝、腎、中樞神經、胃腸道及其他器官毒性，其中以含amatoxin的蕈類毒性最強，因而致死的個案也最多，因此中毒後應積極治療。

根據北榮總毒藥物防治諮詢中心統計，1986～2023年期間共有282位蕈類中毒諮詢個案，即平均每年約7.4名蕈類中毒個案，最常通報的蕈類中毒個案為「綠褶菇」。近年受理4例各縣市政府衛生局送驗因民眾自行採食野菇而引發食品中毒案例，經分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，確認有3例為綠褶菇，1例為擬灰花紋鵝膏。

食藥署提醒，台灣屬於亞熱帶氣候，溼熱多雨的環境適合許多種類的蕈菇生長，尤其是雨後山間、農地、草地、竹林經常會長出朵朵小傘狀的蕈菇，若摘下煮食可能讓自身暴露於食品中毒風險，民眾應遵守「不採不食」的原則，也不要贈與親友，以避免因誤食而危害身體健康。