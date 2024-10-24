健保部分負擔調高1年　石崇良曝4成效：研議把CT、MRI檢查納入

▲健保部分負擔調整醫學中心及區域醫院門診藥費收取上限，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保調高門診藥品、急診部分負擔，從去年7月實施至今已經超過一年，健保署昨公布首年成效，署長石崇良今（24）日表示，基層門診就醫占比微升，醫院急診輕症比例也下降，顯示在促進分級醫療、避免急診壅塞有所助益，另藥品浪費也有減少，整體部分負擔增加健保收入52.7億元。石崇良也透露，有鑒於國內醫療檢查檢驗明顯成長，正準備研議是否將電腦斷層(CT)、核磁共振(MRI)等檢查納入部分負擔。

自112年7月1日調整健保就醫部分負擔，醫學中心或區域醫院藥費收取上限，由200元調整為300元，醫院開立慢性病連續處方箋，第1次調劑比照前開一般藥品處方箋計收部分負擔，第2次以後調劑則維持免收；另醫學中心、區域醫院急診部分負擔各調升為750元及400元。

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石崇良今日出席亞太醫療永續轉型論壇，會前受訪談到部分負擔有四大成效，在分級醫療方面，「基層慢性病人就醫增加，就是一個正向的發展。」統計基層門診就醫件數占率，實施前後自70.17%上升至70.39% ，增加0.22%； 慢性病人於基層診所就醫率，則自38.85%上升至43.46%，增加4.61%。

其次針對急診壅塞，石崇良表示，部分負擔調高是希望輕症的病人減少到醫學中心急診就醫，實際結果顯示，各層級醫院急診輕症（檢傷分類4、5級）占率皆較疫情前一年下降，降幅自2.27%至6.43%。

第三為避免藥品浪費，慢性病連續處方箋平均藥費自111年884元，降至113年842元。石崇良說，雖然降幅不多，但是過去趨勢都是成長，評估仍然是有一定的效果。

最後則是改善付費公平性與健保財務，分析部分負擔占醫療費用比率皆較實施前上升，醫學中心自13.9%上升至16.1% ，區域醫院自10.4%上升至12.2%，地區醫院自5.6%上升至6.7%，基層診所維持不變。整體部分負擔增加健保收入52.7億元。

石崇良強調，這是一年初步成果，後續還會長期觀察來適時調整。國內率先從藥費部分負擔著手，是因為藥費成長高，且不少國人領藥未服用，希望透過制度來引導正確就醫習慣，而部分負擔不僅只有藥費，另還有檢驗檢查等面向，外界有建議是否針對CT、MRI等檢查納入，健保署也會著手研議。

石崇良補充，如果是必要性檢查，考量民眾就醫順從就不會納入調漲部分負擔範圍，重點在於醫療資源的適當運用。他重申，調整的主要目標有兩個，一個是促進分級醫療，第二個是珍惜醫療資源，會以這兩主軸去做各項的政策的配套調整。