大腸癌年奪6千命！醫曝「8大徵兆」小心了　10類人是高危險群

▲早期發現大腸癌的重要性，8大徵兆不能忽視。（示意圖／門諾醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

大腸癌的發病率日益攀升，且還有年輕化趨勢明顯，根據統計，去（2023）年就奪走了6000多位國人的生命，因此早期發現、治療至關重要。對此，醫師提醒，在日常生活中，有些徵兆可能暗示著大腸癌的存在，包括包括血便、腹部不適、排便習慣改變、排便困難等，不可不慎。

肝膽腸胃科醫師詹宜學於個人粉專發文表示，近日，一名年長男子身體來看診，儘管他平時沒有任何不適症狀，肛門指診也無異狀，但抽血報告卻顯示有輕微貧血，進一步做無痛大腸鏡檢查，結果竟在升結腸處發現3公分大的腫瘤，另還有一顆約1.5公分大的息肉。

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藉此個案，詹宜學表示，糞便潛血反應是指糞便中存在肉眼看不到的微量出血，可能是由大腸癌或大腸息肉引起，也可能是肛門痔瘡出血。定期進行糞便篩檢可早期發現大腸癌及大腸息肉，進而早期治療。根據衛福部統計，兩年一次的糞便篩檢可降低35%的大腸癌死亡率。

詹宜學提醒，若大腸癌糞便篩檢結果「陽性」，「沒有必要」重新檢驗，應該要趕緊進一步安排「大腸鏡」檢查。；若結果為「陰性」，也建議每兩年進行一次大腸癌篩檢。另外，糞便潛血反應陽性不一定是癌症，可能也只是痔瘡或息肉，無需過度驚慌，就醫檢查靜待消息就好。

▲ 。（圖／肝膽腸胃科 詹宜學醫師）

除此之外，詹宜學也提醒大家留意大腸癌的身體警訊：

1. 血便黏液便。

2. 長期或慢性的腹部不適。

3. 排便習慣改變（大便次數改變）。

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）。

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空。

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘。

7. 不明原因體重減輕。

8. 腹部出現不明腫塊。

哪一些人是大腸癌的高危險群？

1. 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲。

2. 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關。

3. 飲酒、吸煙者。

4. 糖尿病。

5. 肥胖。

6. 排便習慣不正常、長期便祕。

7. 愛吃紅肉者。

8. 遺傳性非息肉性大腸癌的患者。

9. 家族性多發性息肉症候群的患者。