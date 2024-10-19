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髖部骨折死亡率高於常見癌症！醫示警「骨鬆3大症狀」自我檢測

▲▼透過雙能量X光吸光儀（DXA）進行的非侵入性骨密度檢測僅須約5分鐘，民眾可迅速了解自身骨質狀況。（圖／骨質疏鬆症學會提供）

▲透過雙能量X光吸光儀（DXA）進行的非侵入性骨密度檢測僅須約5分鐘，民眾可迅速了解自身骨質狀況。（圖／骨質疏鬆症學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

明年台灣將進入超高齡社會，其實隨著大量人口老化，骨質疏鬆症已成為全球第二大流行病；台灣髖部骨折率更居亞洲首位。醫師指出，髖部骨折的致死率甚至高於某些癌症，若未經適當治療，骨折後3至6個月內再次骨折的風險將增至5倍。提醒長者應該多注意，可透過「駝、矮、痛」這三大常見症狀自我檢測，並鼓勵65歲以上停經女性、70歲以上男性等具有骨鬆危險因子民眾，定期進行骨密度檢測。

世界衛生組織將每年10月20日訂定為世界骨鬆日，以提高全球對疾病的關注。根據中華民國骨質疏鬆症學會2023年發表的台灣成人骨質疏鬆症防治指引，約每3名台灣女性中就有1人，終其一生會遭遇一次脊椎、髖部、肩關節或腕部骨折，男性則約每5人中有1人面臨骨折風險。

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根據國際骨質疏鬆基金會的統計，髖部骨折患者一年內的死亡率高達20%至24%，遠高於許多常見的癌症，並有近80%的患者失去獨立生活能力。此外，骨質疏鬆性骨折一年內，近半數老年人會再次骨折，二次骨折後的死亡風險更大幅上升。

骨鬆學會理事長、高醫附醫骨科部主治醫師陳崇桓指出，骨質量大約25歲達到巔峰，40歲後逐年流失，可將骨本視為銀行存款，年輕時累積骨本，年老時逐漸消耗，尤其是停經後婦女，骨質流失情況更為嚴重。

陳崇桓建議透過「駝、矮、痛」三大常見症狀自我檢測，並鼓勵65歲以上停經女性、70歲以上男性、長期使用類固醇患者，以及50歲以上曾有骨折史或有骨質疏鬆症危險因子的民眾，定期進行骨密度檢測，及早篩檢與治療。為確保治療效果，應遵循醫囑持續用藥，避免自行停藥，以有效預防骨鬆性骨折。

陳崇桓同時建議民眾，可改善居家環境，保持燈光明亮、地面乾燥，穿著防滑鞋以降低跌倒風險；並維持健康的生活習慣、均衡飲食及規律運動，避免不健康的生活形態，也是對抗骨質疏鬆的重要措施，例如抽菸、飲酒、體重過輕等，也會增加罹患骨質疏鬆的風險。

▲▼中華民國骨質疏鬆症學會陳崇桓理事長。（圖／骨質疏鬆症學會提供）

▲中華民國骨質疏鬆症學會陳崇桓理事長。（圖／骨質疏鬆症學會提供）

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關鍵字： 骨質疏鬆 骨折風險 骨密度檢測 長者健康

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