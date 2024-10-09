他早睡仍精神不濟！還經常「呼吸中斷」嚇壞枕邊人　手術解困擾

▲林建甫醫師說明患者治療情況。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

43歲的李先生，明明已經很早入睡但早上還是精神不濟，睡眠途中還常常呼吸中斷十幾秒後再用力抽氣，嚇得枕邊人膽戰心驚，生怕一覺不醒。醫師指出，睡眠要「重量更重質」，有睡眠呼吸中止困擾者，應就醫安排睡眠檢查找到原因，甚至可透過手術來改善睡眠情況。

收治個案的馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林建甫表示，據統計台灣約15-30%的成年人受阻塞型睡眠呼吸中止症所苦。常見的原因包括肥胖、顱顏比例異常、淋巴組織肥厚、鼻腔狹窄及咽喉肌肉結構鬆弛。

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林建甫指出，「阻塞型睡眠呼吸中止症」不僅會影響白天的精神及枕邊人睡眠品質，長期不治療會大幅提升高血壓、心臟衰竭、心血管疾病、中風等風險；症狀明顯的阻塞型睡眠呼吸中止症患者，可考慮配戴陽壓呼吸器或採用手術治療，然而因為症狀不易察覺，僅有少部分患者會積極就醫治療。

林建甫提醒，要確實判斷是否有睡眠呼吸中止症，需安排睡眠檢查，瞭解每小時呼吸中止及呼吸低下的平均次數，也就是睡眠呼吸中止指數(AHI)。李先生經睡眠檢查發現AHI為36.5次/小時 (正常值AHI<5次/小時，重度睡眠呼吸中止症AHI≥30次/小時)。經內視鏡評估發現嚴重顎咽塌陷、扁桃腺肥大及舌根淋巴組織肥厚、鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚。

▲懸壅垂顎咽成形術的術前術後比較。（圖／馬偕醫院提供）

林建甫說明，由於病人排斥長期配戴陽壓呼吸器，於是以達文西機械手臂輔助進行懸壅垂顎咽成形手術及舌根減積手術治療，同時以藥物控制鼻部症狀，以改善長期困擾的睡眠呼吸中止問題。

李先生在手術後二天出院，一周後吞嚥疼痛感幾乎完全改善。回診時，內視鏡檢查呼吸通道，發現明顯變得更寬敞，也較不易塌陷。術後兩個月追蹤睡眠檢查也發現缺氧及窒息情況已幾乎完全改善，且睡眠周期也更完整、正常。

林建甫提醒，阻塞型睡眠呼中止症患者中以扁桃腺及舌根組織肥大、非肥胖者手術效果最佳，而非所有患者都適合以手術做為主要治療。

林建甫提醒，懸壅垂顎咽成形手術的恢復期約為二周，期間除了以軟流質飲食為主外，更需要避免飲酒、辛辣、提重物、大聲吼叫等，以降低術後疼痛以及傷口出血的風險。此外，病人於術後仍要維持體重控制，改善張口呼吸的習慣、保持規律的運動，才能延續手術治療的成效，達到夜夜好眠，一覺到天亮的目標。