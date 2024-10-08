2種人最容易胖下半身！　致肥兇手曝「和吃澱粉無關」

▲營養師沈宛徵認為，大腿、屁股胖，與熱量攝取過多、少活動有關。（示意圖／本報資料照）

文／常春月刊

你是不是也聽說過「吃澱粉會先胖到屁股跟大腿」，所以讓你不敢吃澱粉？甚至已經戒澱粉好久了？但真的是這樣嗎？

吃澱粉跟下半身肥胖沒關係 2真正主因一次看

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營養師沈宛徵分享，自己的許多個案也對澱粉感到畏懼、敬而遠之。但吃澱粉跟下半身肥胖沒有直接關係！我們吃進澱粉消化吸收後，除了提供身體大部分能量運用外，會優先以「肝醣」形式儲存在肌肉、肝臟，大約可以儲存300～400g。不過，當攝取過多熱量，肝臟、肌肉就會沒有空間儲存熱量，於是這些多餘的熱量，就會轉變成「脂肪」形式，儲存在肝臟、皮下脂肪。

由此可知，並不是吃澱粉就一定會胖。而是攝取過多食物，才會讓大量的碳水化合物轉換成脂肪，儲存在肝臟、或是皮下脂肪等身體各處！

▲上班族久坐容易使下半身血液循環變差，就算吃得少也容易水腫。（示意圖／免費圖庫xFrame）

瘦下半身日常這樣做 循序漸進不困難

下半身會胖，主要是跟熱量攝取過多與生活模式有關。沈宛徵指出，現代人經常外食，常常一坐就是一整天，下半身也容易水腫、囤積脂肪。因此，外食族、久坐族想要瘦下半身，沈宛徵建議這麼做：

．外食族：外食族想瘦下半身要先控制總熱量，而非不吃澱粉！建議先從減少食用「高油、高甜、高加工」的食物，減少熱量攝取。而許多餐廳為了增加風味，各種餐點的「鈉含量」也容易偏高，下半身容易水腫。建議外食族把握「少醬料、少喝湯」原則，並多選擇以天然辛香料調味的原型食物，就能減少鈉的攝取。

．久坐族：久坐容易造成下半身血液循環變差，讓你即便吃得少也容易虛胖、水腫。建議先從增加活動量開始，像是上班時提早一站下車多走路、通勤時多爬樓梯。如此一來，無需刻意撥出時間上健身房，也可以讓下半身多活動。

等到下半身的血液循環變好之後，就可以從事強度比較強的運動了，如慢跑、騎腳踏車、阻力運動，都可以提高下半身的代謝力，並增加線條感。同時，久坐族下班回家也可以多做抬腿的動作，適時讓下半身的淋巴液回流、提升血液循環。想要瘦出蜜大腿、蜜桃臀，真的沒有想像中困難！

下半身肥胖多方嘗試仍瘦不了 就醫尋求協助為上策

沈宛徵強調，下半身的肥胖，主要跟熱量攝取過多、活動量太少有關。不過，少數人也會因為基因遺傳跟荷爾蒙分泌，影響了皮下組織的囤積量。如果你發現自己做了飲食調整、定期運動，還是甩不掉皮下脂肪的話，建議可以到新陳代謝科，尋求專業醫師與營養師的建議，藉由客製化的建議，幫助你安全有效地擊退皮下脂肪！

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