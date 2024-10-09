全球三分之一人口近視！日本兒童近視率86%居全球之冠

▲全球近視人口已達1/3，其中日本兒童近視率高達86%居冠。（圖／Pixabay）

記者林璟倩／綜合報導

新學期視力檢查回條交了嗎？你家的孩子是否也在新學期檢驗出近視問題？根據CNN近期報導，2023年全球超過三分之一的兒童患有近視，而到了2050年，預計將上升至40%，這項研究發表於《英國眼科學期刊》，由中國廣州中山大學的研究團隊進行，他們分析了來自50個國家、涵蓋六大洲的276項研究，數據來自超過540萬名兒童和青少年。

研究指出，近30年來，兒童和青少年近視的比例顯著上升，在新冠疫情爆發後，全球近視比例明顯飆升，並且各地區之間存在明顯差異。尤其在東南亞國家，如新加坡、中國和台灣，近視的增長速度尤為驚人。研究顯示，東亞地區的兒童近視率高達35%，是白人兒童的兩倍多。研究推測與東亞兒童往往在2至3歲開始正式學習有關，此舉比其他地區的孩子早得多。而近視率最高的國家是日本，達到驚人的86%，緊隨其後的是南韓，近視率為74%。

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綜觀全球近視問題，城市地區的兒童近視比例高於農村地區，而女孩的近視率也略高於男孩。研究者預測，隨著時間推移，兒童和青少年的近視比例將繼續上升，到2040年預計將達到36.6%，而到2050年將接近40%。

研究者建議家長幫助孩子保護視力，並建議年輕人應養成定期進行視力保護措施的習慣，增加體育活動時間，並減少看電視、玩電腦遊戲和上網的時間。此外，研究者還呼籲減輕學生的作業負擔和補習壓力，並推廣視力檢查、早期發現和治療。

一位UMass Chan醫學院眼科醫生Benjamin Botsford建議，採用「20-20-20法則」，即每20分鐘休息20秒，將視線投向20英尺外的物體，並專注於放鬆眼睛和眨眼。他表示，偶爾使用人工淚液也有助於緩解乾眼症狀，並強調在戶外活動對眼睛有好處，因為研究顯示，兒童在戶外活動的時間與近視發生率減少有正相關。