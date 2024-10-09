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國小妹染A流！媽哀號「上禮拜才打疫苗」　醫曝關鍵點

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲女童感染A型流感，出現發燒、咳嗽、小腿痠等症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

又到了呼吸道傳染流行季節，根據疾管署監測，近期流感門急診就診單周超過7萬人，恐再次進入流行。兒童感染科醫師顏俊宇指出，一名國小妹妹發高燒、小腿痠、咳嗽與喉嚨痛，求診時以鼻咽快篩一驗確診A型流感，這時陪診的媽媽哀嚎問，「上禮拜才打流感疫苗，怎麼今天還得？」醫師也點出關鍵，接種流感疫苗至少2周後才會產生保護力。

顏俊宇醫師昨（8日）晚在粉專雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師分享，該名女童當天開始發燒39°C，合併咳嗽、喉嚨微痛與小腿痠痛等症狀，被媽媽帶來看診竟「A流中獎」。一旁媽媽憂心表示，原本以為女兒上周五才施打流感疫苗，應具有保護力，加上學校正準備辦運動會，孩子跑大隊接力腳痠很正常，「結果居然還是中？」

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顏俊宇立刻向女童媽媽澄清，也順便衛教國人，一般打完流感疫苗，通常至少約2周後才會產生保護力；而有些人接種完2周後，可能因為抗體不足或型別不同，還是可能會得到流感，但至少可以大大減少流感重症的風險。此外，目前針對流感輕症患者還沒有公費的口服克流感，若要治療，可能只能吃自費克流感或易剋冒，的確對荷包有點傷。

因此，顏俊宇強調，趁著流感病毒還未大肆擴散前，民眾應盡快前往接種流感疫苗，才能獲得更完善的保護力。

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