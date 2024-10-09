台灣肺癌2個世界第一　醫：台人體質因空污易產生肺腺癌

▲汪建民肺腺癌病逝。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

知名男星汪建民7日肺腺癌病逝，享年56歲，讓不少人不捨，也有許多人開始關注肺腺癌。對此，胸腔科醫師蘇一峰說，肺腺癌是台灣的主要肺癌類型，許多研究指出跟空污有關，「台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌。」

蘇一峰在臉書發文，「台灣的肺癌有兩個世界第一，因空氣污染造成的EGFR突變型肺腺癌是世界第一，EGFR突變的比率世界第一，台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌，台灣肺癌有三個全國第一，每年最多的癌症，最多死亡的癌症，最花錢的癌症！」

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蘇一峰也指出，肺癌到第四期治療很花錢，「沒錢的人只能靠健保給付的治療，只靠化療為主不但痛苦且治療效果差，有錢的人還可以自費標靶藥物，質子中子治療，免疫療法，上述治療每年都百萬起跳，乃哥採訪中提到，汪建民最後財務困難，他還幫忙墊錢照顧失智的汪母。」

文章一出，也有網友感嘆，「治療肺癌花費那麼多錢，並不是醫師醫院賺走，主要還是藥廠。坦白講，真的是做功德而已。」

乃哥8日聽聞汪過世消息說，「我知道他身邊有一個女朋友不離不棄照顧他，我覺得很偉大，在他債務纏身、生活工作這麼不順，還有一個女人願意在他身邊，很偉大，祝福他！」

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