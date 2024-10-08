1周愛愛幾次？醫曝「九九射精表」：大部分都無法達到

▲泌尿科醫師顧芳瑜分享「九九射精表」，你有達標嗎？（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫生，我到底一周要幾次？多久射一次才正常？」泌尿科醫師顧芳瑜透露，這是求診患者常有的疑惑，男生們對於次數相當敏感，但也並非越多次越好。他分享「黃金射精公式」供大家參考，以年齡的十位數乘以9，所得數字拆開代表周數與次數，例如20多歲：2Ｘ9＝18，得1周要射精8次，30多歲（3Ｘ9＝27）則是2周要7次。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜在《奕起聊健康》節目中分享「九九射精表」，將歲數的十位數數字乘以9，得出的雙位數，前者為周數、後者為次數。舉例20多歲男性「2Ｘ9」＝18，為1周8次；30多歲「3Ｘ9」＝27，等於2周7次；40多歲者「4Ｘ9」＝36，3周6次；以此類推至60多歲者，幾乎一周一次；70多歲約2周1次；80多歲者每個月1次。



公式雖如此，但顧芳瑜直言，「沒達到不會怎麼樣，超過也不會怎麼樣。」並指在中醫理論上才較有「1周不要超過幾次，才能保養精氣神」的說法，西醫比較沒有這概念。他認為，只要身體狀況可以接受，就沒有一定要怎麼做的限制。

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▲該公式不侷限於性愛，男性自慰也算。（示意圖／免費圖庫pexels）

不過，顧芳瑜也說，以台灣男性而言，大部分人都沒辦法達到這個次數，唯獨20多歲的大學生，正處年輕力壯，因此性愛次數能較多，當到了30、40歲的年紀，每天要上班疲憊不堪，就難以達到這次數了。他也強調，此公式計算不限於「人與人的交流」，若DIY也算。

針對「多射精對攝護腺有益」的說法，顧芳瑜解釋，美國一大規模研究，發現若男生一個月的性行為超過21次以上，罹患攝護腺癌的機率較低，當時新聞一出即引發網友熱議。但他表示，僅有該研究得到此結果，其他研究目前並無相同結論，因此僅供參考，在身體可承受的範圍內「想要就來」，但未必得達到某個數字。