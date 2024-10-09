早期發現肺癌「存活率多10倍」！醫驚曝：「1家具」也是危險因子

▲除了常見的菸害、空氣污染、油煙等因素外，久坐與肥胖都是罹患肺癌的危險因子。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖、文／CTWANT

出演經典電視劇《台灣靈異事件》以鐵頭警官一角爆紅的男星汪建民，去年底檢查出罹患「肺腺癌」第4期後，歷經9次化療、60多次電療，怎料7日晚間仍因不敵病魔逝世，享年56歲。對此，胸腔外科醫師杜承哲示警，除了常見的菸害、空氣污染、油煙等因素外，「沙發」竟也是罹患肺癌的危險因子之一。

癌王「肺癌」已連續20年蟬聯國人10大癌症排行第1名，國民健康署也指出，像是菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等，都是導致肺癌的誘因。

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不過杜承哲醫師則在臉書發文透露，其實還有「2大肺癌因子」較不為人熟知，那就是「肥胖」和「沙發」，由於總脂肪與飽和脂肪的攝入量，與罹患肺癌的風險呈現正相關，因此肥胖是導致肺癌的獨立風險因子，而腰圍是較指標的數字，建議男性腰圍應小於90公分，女性腰圍應小於80公分。

至於沙發為何也會害罹癌？杜承哲說明，身體活動已被證實可以降低罹患肺癌的發生率，而「久坐」則與多種癌症的患病率有著密切關連，民眾應避免久坐在沙發上不動。

杜承哲表示，第1期與第4期的「肺癌存活率」可相差逾10倍以上，呼籲民眾應積極進行肺癌篩檢，才能及早發現、及早治療，另外除了戒菸、避開污染源、接受篩檢之外，平時飲食可多攝取像是花椰菜、甘藍菜等十字花科蔬菜，並減少加工食品和油炸食品，也要避免久坐、多活動，才能提升自體的抗癌能力。

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