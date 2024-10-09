肺癌4症狀＝腫瘤快速長大！「不一定會咳嗽」醫示警了

▲汪建民因肺腺癌離世。（圖／翻攝自汪建民臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

藝人汪建民7日因肺腺癌離世，享年56歲。他生前受訪透露，自己不菸不酒，去年10月背後劇痛，檢查出肺部有惡性腫瘤，癌細胞從右肺擴散至頸椎、腦內。提及肺癌症狀，大家第一時間想到的一定是咳嗽，但有醫師解釋，大多是肺癌腫瘤越長越大超過3公分，壓迫氣管才會引起咳嗽；除此之外，應留意4個症狀，「代表肺癌其實生長越來越快速」。

肺癌已連續19年居國內死亡人數第1名，而現在肺腺癌已成為罹患肺癌的大宗，在台灣也有多位名人因它離世。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆曾在《健康2.0》名醫觀點系列影片中分享，肺癌在臨床上會有咳嗽症狀，但與一般感冒咳嗽不同，一般咳嗽因呼吸道受刺激感染或過敏發炎而引發，通常會伴隨著有痰，或是喉嚨癢症狀；若是肺癌，當腫瘤越長越大超過3公分、壓迫氣管就會引發咳嗽，其不受外在刺激影響，會持續地咳。

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▲醫師指出，肺癌腫瘤小於1公分時「臨床上大多無症狀」。（示意圖／記者趙于婷攝）

鄭世隆解釋，一般肺癌腫瘤小於1公分甚至更小時，臨床上大多無症狀、不一定會咳嗽，但若已出現下列4種症狀，反而更須留意：

1.體重莫名下降

最常見的是腫瘤已在肺部慢慢生長，引起營養缺乏，進而導致體重下降。

2.咳嗽伴隨咳血

代表肺部腫瘤已影響器官、產生咳血。

3.聲音沙啞

並非只是喉嚨問題，事實上肺癌侵犯到神經，就會造成聲音沙啞的現象。

4.其他關節疼痛

即使肺部的腫瘤沒有很大，但它已轉移至骨頭，就會出現關節疼痛。

「這幾種現象可能都代表肺癌其實是生長越來越快速！」鄭世隆示警。然而在生活中若要防範，他呼籲首先一定要戒菸，並且遠離二手菸傷害；再者則是遠離空污，尤其是PM2.5盡量避免接觸；對於女性而言，炒菜油煙也是肺癌的危險因子，因此在烹飪時務必開抽油煙機。

鄭世隆進一步指出，更積極的作法為，可透過低劑量電腦斷層掃描肺部，能看得更精確，以利早期發現肺部病變，盡早治療，避免肺部病況繼續惡化、以獲得更好控制。