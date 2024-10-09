很多人「不抽菸卻得肺癌」！　醫點出4原因

▲汪建民曾表示自己不菸不酒，不懂「為何癌症找上我？」（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

記者李佳蓉／綜合報導

汪建民罹患肺腺癌第4期，7日晚間不敵病魔離世，享年56歲。他生前無奈表示自己不菸不酒，不解為何癌症會找上他？對此，家醫科醫師許書華指出，很多人不抽菸卻得肺癌，可歸納出「4大可能原因」，包括基因影響、二手菸與三手菸危害、空氣污染PM2.5，以及其他環境因子。她提醒2大高風險族群要做低劑量胸部電腦斷層檢查。

「肺癌出現症狀常常已是末期。」書心健康管理診所院長許書華看到汪建民肺腺癌病逝消息，在粉專發文感嘆人世無常。她也藉此衛教「不抽菸卻得肺癌」4大原因，首先是基因影響，若自己一等親或家族內有一位以上的肺癌患者，罹患肺癌的危險性明顯高於一般人。

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再者則是二手菸、三手菸的危害。許書華透露，在戒菸門診曾聽到有孩子為了躲避二手菸荼毒，還要配合大人閃避，得「躲到樓上去」，讓她相當氣憤，認為抽菸是個人自由不是不行，但可以遠離家裡或找吸菸專區，不要影響身邊的人，因為不光是二手菸會造成危害，三手菸也會殘留在環境中如地毯、衣服及皮膚，家人接觸到這些化學物質將提高致癌風險。

▲PM2.5已被世界衛生組織認定為一級致癌物。（示意圖／記者林敬旻攝）

空氣污染PM2.5也不可輕忽。許書華說明，其已被WHO公布為一級致癌物，吸入後會穿過肺泡，進一步至血液循環，長期暴露可能增加肺癌、心血管疾病、氣喘與過敏風險。她推薦國人可下載APP留意空氣品質，當呈現紅爆、紫爆時寧可待在室內、打開空氣清淨機，不要堅持一定要外出跑步。



此外，許書華也提到其他會致癌的環境因子，像是煮飯的油煙、燒香拜拜都會產生細懸浮微粒，建議煮飯時可以戴上口罩並把抽油煙機打開；燒香拜拜則心誠則靈。若本身有使用芳香劑或香水習慣者，則要小心芳香產品內可能的環境荷爾蒙等有害物質。

至於篩檢方面，許書華表示，由於肺癌剛開始通常都沒有症狀，有70%患者在症狀發現後都已進展至末期。因此台灣肺癌學會2015的「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」建議，年齡介於55～74歲，吸菸史超過30包年（舉例：一天抽3包、菸齡10年，就是30包年），目前仍在吸菸或戒菸時間尚未超過15年者，建議可接受低劑量電腦斷層以篩檢肺癌。

▲低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。（圖／台東基督教醫院提供）

許書華接著說，若本身為「2大肺癌高風險族群」，則可接受國健署推動的肺癌早期偵測計畫，每2年1次以公費進行低劑量胸部電腦斷層檢查：



1.具肺癌家族史：50～74歲男性或45～74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.重度吸菸者：50～74歲吸菸史達30包年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。