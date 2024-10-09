汪建民肺腺癌病逝　醫「世上苦人多」有錢、沒錢治療差很大

記者陳俊宏／綜合報導

藝人汪建民去年11月檢查罹患肺腺癌4期，不幸於7日晚間逝世，享年56歲。對此，胸腔科醫師蘇一峰提到，有錢和沒錢的肺癌治療方法，「世上苦人真的很多」。

▼汪建民病逝，震驚各界。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



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蘇一峰在臉書說，其實前一陣子傳出汪建民肺癌腦部轉移，只能要靠化療治療，這樣的資料就代表時日不多了，一般肺癌如果腦部轉移，只靠化療大概平均只能撐2、3個月；肺癌如果腦轉移，有標靶藥物可以治療，就可以撐一年。

蘇一峰指出，肺癌到第4期，治療很花錢，沒錢的人只能靠健保給付治療，只靠化療為主，不但痛苦且治療效果差；有錢的人還可以自費標靶藥物、質子中子治療、免疫療法，上述治療每年都百萬起跳

蘇一峰表示，主持人徐乃麟在接受媒體採訪中提到，汪建民最後財務困難，他還幫忙墊錢照顧失智的汪母。

對此，有網友留言，蘇醫師這段新聞的點評很中肯，但也讓人看得明白的悲哀。蘇一峰回應，世上苦人真的很多。

汪建民癌細胞擴散至頸椎後，開始9次化療及65次電療，在化療過程中，一度完全無法進食，僅靠營養品支撐，甚至眼窩凹陷、身體變形，他曾表示，「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些。」未料，他7日病逝，震驚各界。