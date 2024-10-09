不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

▲藝人汪建民去年檢查出罹患肺腺癌4期，雖然歷經多次化療，7日仍不幸病逝。（圖／翻攝自汪建民臉書）

文／CTWANT

藝人汪建民去年11月檢查出肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散至頸椎、腦內，他的妹妹8日午間證實，汪建民已在7日晚間逝世，享年56歲。肺癌連續19年居國內死亡人數第一名，資料顯示，每5位癌症死者中就有1名肺癌患者，不只如此，肺癌也超越大腸癌，成為發生人數最多的癌症。

不只癮君子，更多生活健康的人也罹患肺腺癌，甚至誤以為是感冒而延誤治療。65歲的黃女士愛運動、生活也規律，沒想到8年前竟確診肺腺癌第三期，她以為只是感冒咳嗽，沒想到卻是癌症，確診當天就立即決定動手術，接著再進行化療，2年後以為已經沒事時，卻又發現復發，而且已經轉移到腦部。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長表示，肺癌死亡率居高不下，與確診時的期別有關，由於多數患者確診都是晚期，由110年癌登觀察，首次治療為手術者僅佔4成左右，可見大多患者發現時已是無法手術的病況。

隨著肺癌備受重視，抗血管新生標靶藥物從3月1日起納入健保給付，這也是台灣首度於肺癌領域獲得健保給付。黃女士接受抗血管新生合併口服EGFR雙標靶治療至今已近5年，目前病況良好。

台北榮總胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻表示，高風險族群如吸菸、二手菸、家族史應定期檢查，如果出現肺癌常見症狀如久咳不癒、呼吸急促，如果發生持續2周以上咳嗽且未見好轉、咳血、呼吸急促、持續胸悶胸痛、聲音沙啞、莫名的體重下降與食慾不振等症狀，若有以上7大警訊便要有所警惕，避免錯過最佳治療時機。

新竹台大分院院長余忠仁表示，國內想要實現「晚期肺癌患者5年存活率倍增」，首先要擴大免疫藥物的給付和應用。健保署去年12月將肺鱗癌免疫治療納入健保給付，醫界呼籲應將給付擴及患者更廣大的肺腺癌，健保署署長石崇良受訪表示，肺癌免疫藥物費用高昂，是否擴大給付還有待相關評估，和廠商議價也持續進行，他透露「應該很快會有好消息」。

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