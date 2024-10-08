ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

別空腹運動！「6種超商食物」爽吃　營養師激推：燃脂效果加倍

▲超商三角飯糰，小7 御飯糰。（圖／本報資料照）

▲三角飯糰雞肉口味是運動前飲食好選擇。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少正在減肥的人以為「空腹運動」能燃燒更多脂肪，小心可能引發低血糖，肌肉還會因此流失。對此，營養師李婉萍分享在運動前吃「6種超商食物」，不僅能快速提供身體能量，還能延長運動效能不怕累，燃脂效果更加倍。她推薦雞肉飯飯糰、100%果汁、地瓜、燕麥奶、香蕉與能量飲料，並向大家喊話，「運動這麼累，不要再餓肚子了！」

營養師吳曉青曾指出，運動可以燃燒多少脂肪，是由運動的強度、種類和時間所決定，與運動前是否空腹並無太大的關聯性。在運動時，肌肉會需要大量的能量，空腹運動其實會影響體內脂肪被當作能量的效率，反而讓肌肉沒有能量，再加上大量運動後，肌肉很有可能因此流失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼斯洛伐克一名中年男子跑完馬拉松後，發現陰莖海綿體出現血栓的症狀。（示意圖／CFP）

▲運動千萬別空腹，小心低血糖還掉肌肉。（示意圖／視覺中國）

很多上班族會在下班後擠出一點時間運動，但運動前吃多怕吐、又不想餓肚子可以吃什麼？營養師李婉萍分享6樣超商食物，方便又快速，並以拳擊運動為例，「吃飽才有力氣運動，若運動前太虛弱，打一拳就是軟弱的一拳，跟吃飽打一拳所消耗的熱量是不同的。」

1.雞肉飯飯糰

熱量低、蛋白質含量高。

2.100%果汁

所含有的糖分可以快速提供能量。

3.地瓜

為優質高纖維澱粉，可延長運動效能不會累。

4.燕麥奶

來不及吃就用喝的，能快速補充肌肉裡的肝醣。

5.香蕉

含有果糖及鉀離子，以預防肌肉痙攣。

6.能量飲料

含有維他命可以幫助代謝，讓你運動可以更專注、更提神。

李婉萍也補充，上述6種食物主要有碳水、醣分，可以快速提供肌肉所需的能量，讓運動更有效能。她認為，運動已經很累，就別再空腹餓肚子了。

此外，減重醫師蕭捷健曾指出，「運動完吃一點點比較精製的澱粉也不會胖！」他建議每做30分鐘的運動，就可攝取100卡左右的澱粉和15克左右的蛋白質，舉例來說相當於500c.c.的豆漿還有一片吐司或是一根香蕉。事實上運動完一定要進食，否則肌肉無法修復，反而造成肌肉減少、代謝下降。

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

關鍵字： 飲食健康 運動 空腹 熱量 能量 超商食物 飯糰 香蕉 能量飲 地瓜 果汁 燕麥奶 營養師李婉萍

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

女性得肺癌「9成不抽菸」化妝品竟是原因　台大醫曝真相

汪建民不敵肺腺癌辭世　晚期肺腺癌難顧療效與生活？

別空腹運動！「6種超商食物」爽吃　營養師激推：燃脂效果加倍

1周愛愛幾次？醫曝「九九射精表」：大部分都無法達到

2種人最容易胖下半身！　致肥兇手曝「和吃澱粉無關」

埃及斑蚊是否在雲林「過冬」成登革熱北移關鍵　疾管署將監測

你的下班不是真的下班　「錯失恐懼症」累垮台灣員工

心肌炎死亡率高達7成　12歲女童裝上葉克膜救回一命

讀者迴響

回到最上面