別空腹運動！「6種超商食物」爽吃　營養師激推：燃脂效果加倍

▲三角飯糰雞肉口味是運動前飲食好選擇。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少正在減肥的人以為「空腹運動」能燃燒更多脂肪，小心可能引發低血糖，肌肉還會因此流失。對此，營養師李婉萍分享在運動前吃「6種超商食物」，不僅能快速提供身體能量，還能延長運動效能不怕累，燃脂效果更加倍。她推薦雞肉飯飯糰、100%果汁、地瓜、燕麥奶、香蕉與能量飲料，並向大家喊話，「運動這麼累，不要再餓肚子了！」

營養師吳曉青曾指出，運動可以燃燒多少脂肪，是由運動的強度、種類和時間所決定，與運動前是否空腹並無太大的關聯性。在運動時，肌肉會需要大量的能量，空腹運動其實會影響體內脂肪被當作能量的效率，反而讓肌肉沒有能量，再加上大量運動後，肌肉很有可能因此流失。

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▲運動千萬別空腹，小心低血糖還掉肌肉。（示意圖／視覺中國）

很多上班族會在下班後擠出一點時間運動，但運動前吃多怕吐、又不想餓肚子可以吃什麼？營養師李婉萍分享6樣超商食物，方便又快速，並以拳擊運動為例，「吃飽才有力氣運動，若運動前太虛弱，打一拳就是軟弱的一拳，跟吃飽打一拳所消耗的熱量是不同的。」



1.雞肉飯飯糰

熱量低、蛋白質含量高。

2.100%果汁

所含有的糖分可以快速提供能量。

3.地瓜

為優質高纖維澱粉，可延長運動效能不會累。

4.燕麥奶

來不及吃就用喝的，能快速補充肌肉裡的肝醣。

5.香蕉

含有果糖及鉀離子，以預防肌肉痙攣。

6.能量飲料

含有維他命可以幫助代謝，讓你運動可以更專注、更提神。

李婉萍也補充，上述6種食物主要有碳水、醣分，可以快速提供肌肉所需的能量，讓運動更有效能。她認為，運動已經很累，就別再空腹餓肚子了。

此外，減重醫師蕭捷健曾指出，「運動完吃一點點比較精製的澱粉也不會胖！」他建議每做30分鐘的運動，就可攝取100卡左右的澱粉和15克左右的蛋白質，舉例來說相當於500c.c.的豆漿還有一片吐司或是一根香蕉。事實上運動完一定要進食，否則肌肉無法修復，反而造成肌肉減少、代謝下降。