水腫一直沒消！　男業務檢查「已是第三期」

▲男業務因長時間水腫心想不對勁，就醫一驗已是慢性腎病。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

水腫的經驗人人有，若長時間未改善，就得小心是身體器官生病的警訊。一名藥廠男業務，因工作性質時常要喝酒應酬又吃得重鹹，某日起床突然驚覺鏡子中的自己「臉有點泡泡的」，心想喝杯咖啡就能消水腫，怎料持續好長一段時間都沒好，眼皮浮腫還越來越嚴重，心想不對勁掛號抽血檢查，已是腎臟病第三期了。

營養師夏子雯在《醫師好辣》節目中指出，一般水腫消除的速度都蠻快的，當液體在組織間隙累積，淋巴排水系統差時就容易水腫，例如長時間維持同一個姿勢如站太久、坐太久，或是飲食吃太鹹，甚至有些女生遇到生理期、懷孕期間都會水腫，但只要透過多活動、改變姿勢及飲食清淡、多喝水，等待生理期過了，水腫也能獲得改善。

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不過，夏子雯也說，當經過一段時間卻見水腫遲遲未緩解，就得留意可能是肥胖所引起，或身體所發出的警訊，例如心臟、腎臟、肝臟或甲狀腺問題，也可能是受到藥物影響、營養不良造成白蛋白低下，都可能導致水腫。

▲男子就醫檢查，發現是慢性腎臟病第三期。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

夏子雯接著分享該名男業務，時常得應酬、又吃得很鹹，當發現臉部、眼皮浮腫嚴重而求診，已被確診為慢性腎臟病第三期。她說，第三期能透過飲食調整重拾健康，但飲食上得留意蛋白質不能攝取太多，再加上水喝太少引發腎臟灌流量減少，所以水一定要喝得很足夠。

夏子雯提醒國人，當發現身上水腫時間拉長，或按壓後回彈時間變慢，都屬於比較嚴重的水腫，應多加注意。她也建議民眾每年可接受健康檢查，不一定要花數萬塊健檢，也可以做些基本的血液、尿液檢查，費用相對便宜，以此檢視自己每年的健康狀況。

大灣健全診所家醫科醫師王威傑接受《今健康》採訪時曾提到，水腫不是水喝太多，是身體發出的警訊，可能與心臟、血管、肌肉、淋巴、肝臟、腎臟問題有關。他解釋，腎功能不佳者容易引起蛋白尿，使得血中白蛋白流失，而腎臟是過濾、排除水分和雜質的主要關卡，一旦出現腎衰竭問題，就會影響排水、誘發水腫。

▼醫師示警水腫可能是身體發出的警訊，以及如何檢測水腫。（圖／今健康授權提供）

