安泰醫院大火爆「管線老舊」　蘇清泉澄清：出事大樓沒問題

▲國民黨立委、安泰醫院榮譽院長蘇清泉。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

屏東縣東港鎮安泰醫院火災引發社會關注，民進黨立委林淑芬今日在立法院衛環會痛批，「8月醫院評鑑時，就有管線老舊和動線問題，但衛福部卻沒管。」安泰榮譽院長蘇清泉恰巧是今日召委，他上台時也特別針對此事件做回應，強調發生火災的是第一棟大樓，才啟用10幾年，沒有管線老舊的問題。

安泰醫院大火發生在颱風天，增加了疏散難度，最後總共導致9人死亡。林淑芬指出，當天安泰醫院起火點是前面配電室，但死傷卻是在後方不同棟的大樓，「這種悲劇是不應該發生的，更何況是醫院。」她接著砲轟，「8月有做醫院評鑑，當時就有管線老舊，疏散動線的問題，但8月到10月的結果卻是發生火災，衛福部根本沒有作為。」

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對此，蘇清泉解釋，發生火災的是第一棟大樓，那棟大樓才10幾年，都沒有管線老舊的問題，比較舊的大樓管線都已經換了一輪。他也坦言，發生安全事件非常痛心，當下因為考量安全，台電就全部斷電，發電機不讓開，分電盤也燒掉，整棟大樓黑漆漆的。

蘇清泉說，當天護理人員只能把患者背下樓，還有護理師從11樓揹著105公斤病人下樓，這次嗆死的都是臥床、病況比較複雜的患者，民事部分比照上次台北醫院護理之家大火事件處理，撫恤金和喪葬補助費都已經發了。

蘇清泉也提到，平常做防災演習都是風和日麗，停車場就可以容納1000人，但是當時颱風太大，沒有身歷其境的人無法理解，當天病人、家屬還有消防隊，總共有1000多人塞在其它棟大樓，狂風暴雨根本無法出去外面。

衛福部部長邱泰源則表示，希望全國以這樣慘痛的經驗改善病人安全，衛福部會全力支持屏東醫療量能，一定會全力以赴。