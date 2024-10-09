「乾酪粉」過期5年還沒丟！食藥署素食餐廳稽查「7間違規」

▲食藥署與各地方政府衛生局合作執行「113年素食餐飲業者稽查專案」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布「113年素食餐飲業者稽查專案」結果，共計7間餐廳有違規情事，總計裁罰37萬元。其中高雄市三民區的「素香庭蔬食餐廳」查獲10項產品逾期，逾期產品中的乾酪粉更早在2019年8月就已經到期，整整過期5年。而台南市安南區的「長春健康素食」因多項產品包裝標示違規，裁罰金額10萬元最高。

食藥署與各地方政府衛生局合作執行「113年素食餐飲業者稽查專案」，總計稽查126家素食餐飲業者，並抽驗169件成品及相關食材，查獲2家業者未投保產品責任險、2家逾有效日期食品原料、1件食品用洗潔劑標示不符規定及6件完整包裝食品標示不符規定，違規業者皆已由地方衛生局依照《食安法》開罰。

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違規店家包括台中市北屯區的「陶然左岸有限公司（陶然左岸蔬食）」和台中市霧峰區的「頤圃蔬食館 （頤圃蔬食咖啡）」都未投保產品責任險，開罰3萬元。

▲▼食藥署公布「113年素食餐飲業者稽查專案」結果。※點圖放大

高雄市三民區的「大仁素食餐飲股份有限公司 （素香庭蔬食餐廳）」查獲多項逾期食品原料，包含雙效泡打粉、G黑可可鈕扣、青海苔、椰香奶酥、乾酪粉、抹茶風味粉等10項產品，過期最久為2019年8月就到期的乾酪粉，開罰6萬元；台東縣的「財團法人天主教會花蓮教區附設聖母健康會館」也查獲逾期「甘草片」，效期是2022年12月，同樣開罰6萬元。

另外，新北市中和區「崇德發蔬食餐飲有限公司 （崇德發蔬食餐廳）」的「黃金杏仁」被檢出防腐劑「己二烯酸」超標，來源廠商為福億商號，開罰3萬元。

標示違規業者則是台北市南港區的「尊上食坊」，該店家的食品用洗潔劑未標示國內負責廠商地址、原產地（國）和製造日期；台南市安南區「安和素食館（長春健康素食）」的「螞蟻上樹、養生麻油侯菇、綜合滷味、和風日式咖哩」等產品包裝標示不符規定，開罰10萬元。