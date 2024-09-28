常打呼易猝死！醫曝原因　「5個止鼾動作」快貼給枕邊人

▲別以為打呼只是吵，還可能衍生出猝死危機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

另一半時常抱怨你「睡覺打呼超大聲」卻都不自覺，夜夜吵得對方精神耗弱，彼此的感情也亮起警示燈了嗎？耳鼻喉科醫師陳亮宇提醒，打呼一定要處理，若沒有意識到其背後引發的缺氧危機「猝死就在一瞬間」。他也分析常見6大打呼原因，包括鼻部疾病、鼻咽構造、肥胖、睡姿、藥物及菸酒習慣，要國人提高警覺。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師在粉專衛教，打鼾、打呼是因為呼吸道有阻力，當事人往往很難察覺到「自己會打呼」，大多是因為打呼聲實在太大，吵醒枕邊人而被告知。然而可怕的是，嚴重的打呼將導致中風、心肌梗塞，甚至缺氧引發猝死危機。

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▲打呼常見原因多，小心是罹患睡眠呼吸中止症。（示意圖／Pexels）

陳亮宇分析6大常見打呼原因：

1.鼻部疾病

鼻過敏﹑慢性鼻炎﹑鼻息肉﹑鼻中膈彎曲。

2.鼻咽構造

常見上呼吸道阻塞，例如：軟組織肥大、扁桃腺肥大。

3.過重﹑肥胖

BMI≥24為超重，≥27為肥胖。

4.睡姿壓迫呼吸道

例如：頸圍較粗、正躺睡姿、下巴後縮。

5.藥物影響

例如：安眠藥。

6.菸酒習慣

抽菸會導致呼吸道腫脹，喝酒會讓肌肉鬆弛。減少菸酒的習慣，有利改善打鼾情形。

陳亮宇說，打呼不只影響睡眠品質，嚴重打呼更會導致睡眠時血液缺氧，進而演變為「睡眠呼吸中止症」。根據統計，在打呼的人之中，有高達30%的患者，就是因為罹患睡眠呼吸中止症。

陳亮宇也曾分享「終止打呼5運動」，其又稱為口咽運動、肌功能訓練，藉由特定的練習動作以強化舌頭、臉部和喉嚨部位的肌肉。已有研究表明，針對輕度打呼或罹患輕度阻塞型睡眠呼吸中止症的人，透過口腔和喉嚨運動訓練，可使肌肉恢復活力與彈性，不致因此塌陷堵住呼吸道，可緩解打呼、改善症狀。

終止打呼的口腔5動作，能加強口咽肌肉之訓練：

1.將舌頭向上頂抵住上門牙，沿著上顎盡可能向後方滑動。如此重複20次為一個循環，每天做3個循環。

2.舌頭向上貼住上顎並用力吸住約10秒，接著用力向下拔開，此時應會發出「噠」的聲音。如此重複20次為一個循環，每天進行3個循環。

3.嘴巴閉起，用舌頭在臉頰內部畫圈圈，也就是舌頭沿著牙齒做右上、右下、左下、左上、的順時針移動。重複做20次為1個循環，每天進行3個循環。

4.將舌頭盡量伸出，舌尖用力朝鼻尖處上頂，像是要舔鼻子維持20秒，接著休息10秒。如此重複3次為1個循環，每天做3個循環。

5.嘴巴打開，舌頭頂住下排門牙並用力下壓，發出「ㄚ～」的聲音。重複20次為1個循環，每天進行3個循環。

陳亮宇說，除了上述運動外，透過日常多唱歌、多咀嚼訓練口腔、軟顎與舌頭部位的肌肉，也能降低打呼頻率，

1.唱歌或練習吹奏樂器，能使喉嚨肌肉變得比較緊實。不過，由於目的在於強化口腔和喉嚨肌肉，因此唱歌時最好專注於發出有力的聲音，把每個字唱清楚，而不單單只是把歌詞含糊唱出來而已。

2.吃東西時分別在左邊與右邊的牙齒各咀嚼20下，再單獨用舌根的力量將食物吞下。現代人因生活步調快，導致吃飯、講話速度都很快，很少正確使用鼻子呼吸，造成嘴巴肌肉會有漸漸退化的現象。進食時若能充分咀嚼，對鍛鍊舌頭與嘴巴肌肉也有幫助。

陳亮宇提醒，止鼾運動不可能在短時間內便奏效，需要持之以恆才看得到效果。而這些練習最大好處在於不需花錢購買工具或器材，可挑睡覺前、看電視追劇、滑手機、開車或洗澡時進行。他也強調，並非所有打呼或阻塞性睡眠呼吸中止症都能靠此方法解決，建議有此困擾者先就醫，待醫師評估狀況，擬定最適合的治療方針。