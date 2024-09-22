30歲女子宮肌瘤切除仍復發！醫曝和「體質」有關：2類人高危

▲醫師提醒，子宮肌瘤在手術切除後仍有復發可能。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

30歲的陳小姐兩年前才做過子宮肌瘤的切除手術，但術後不到兩年，又發現子宮內新長了三顆約三公分的肌瘤，輾轉向中醫求助。中醫師指出，肌瘤在手術切除後仍有復發的可能，建議要從肌瘤的養成體質進行調理，傳統中醫認為子宮肌瘤常由「宮寒」所導致，現代研究也指出，「貧血患者」更是子宮肌瘤的高風險族群。

中醫師周宗翰指出，子宮肌瘤是一種盛行率很高的婦科疾病，以台灣地區而言，其盛行率約在20%～50％，並且盛行率隨著患者年齡上升而逐步增加，一般肌瘤的治療方案仍會以保守治療與追蹤為主，只有在肌瘤生長激素過快、大小超過六公分、壓迫器官、造成不正常出血或影響患者生育計畫時，才會建議手術。

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周宗翰說明，子宮肌瘤的易發體質影響因素繁多，傳統中醫認為常由宮寒所導致，當腹腔溫度較低，子宮微循環受阻時，免疫細胞就會較難廓清異常增生的組織，導致子宮肌瘤的生長，現代研究指出貧血患者更是子宮肌瘤的高風險族群，背後的原理也和此相近。

需特別注意的是，「宮寒、血虛」等體質並非子宮肌瘤唯一的病理特性。周宗翰說，並非一味進補就能治療，如子宮肌瘤受雌激素滋養，在月經週期中雌激素分泌過高或波動過大，子宮肌瘤也會因為相關刺激而快速增生。

周宗翰提醒，手術並無法一勞永逸根治子宮肌瘤，根據統計數據顯示，肌瘤在手術切除後，5年內單顆肌瘤的復發率約在35%左右，有多顆子宮肌瘤的患者5年內復發生長的機率更超過七成，因此若不從肌瘤的養成體質進行調理，就會反覆被同樣問題所困擾，有相關問題的民眾，建議要諮詢專業，平日居家護理如丹田灸、熱敷、茶飲以保養為主，勿錯認為可以取代專業調理治療。