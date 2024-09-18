吃蝸牛粽中毒3死！醫疑「不會這麼快」：應有其他原因

記者李佳蓉／綜合報導

台東今（18日）發生12人疑似吃了「蝸牛小米粽」集體中毒案件，目前已釀3死、4命危。台東馬偕醫院急診室主任劉恩睿表示，患者到院後症狀多為全身發抖、冒汗，其中死者在插管時，口鼻分泌物相當多，最終因呼吸衰竭死亡。胸腔內科醫師蘇一峰指出，蝸牛有許多寄生蟲，而一般感染不會這麼快，推測背後應有其他原因。

▲疑似引發集體中毒的蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蘇一峰醫師在粉專寫下，「台東驚傳吃蝸牛小米粽，造成數人死亡多人病危！」並表示，蝸牛有許多寄生蟲，包含惡名昭彰的「廣東住血線蟲」，會鑽到人體的腦部與脊髓引發嚴重症狀，但奇怪的是，寄生蟲感染一般也不會這麼快死亡，認為背後應該還有其他原因。

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台東爆發疑似多人集體食物中毒案件，據族人表示，劉姓老婦人日前自製蝸牛小米粽，而她17日自行食用後出現不適症狀，送醫後不治身亡。而因噩耗來得突然，親友們紛紛跑到劉婦家治喪，不知情的喪家又端出該小米粽給親友吃，沒想到卻也造成其他親友中毒。

▲▼台東原住民部落蝸牛小米粽食物中毒，提供蝸牛肉的李男被帶回調查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

稍早，台東馬偕醫院急診室主任劉恩睿表示，家屬到院後說患者吃了田螺、小米、芋頭，起初懷疑是食物中毒，或是吃到處理不當食物，但家屬否認，直到有其他相同症狀且吃了相同食物的患者到院，才高度懷疑食物中毒，目前初步判定是神經性毒物造成，但詳情仍待進一步調查釐清。

根據衛福部資料顯示，廣東住血線蟲主要的感染源，是因為食用沒有煮熟的非洲大蝸牛，原先多為孩童感染，而近幾十年較常出現的，則是外籍移工吃到沒有煮熟的螺類，進而引發感染較為常見。

衛福部提醒，請勿生食、食用沒有煮熟的螺類、蝸牛，這些生物是廣東住血線蟲的中間宿主，若真的要食用，處理時要戴上手套、洗淨雙手及料理工具，蔬果生食前也務必洗乾淨，這樣一來就能夠降低感染風險。