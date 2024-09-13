中秋烤肉2大熱門食材別吃太多！國健署示警：大腸癌風險增近2成

▲在台灣過中秋節，烤肉已經成為必備節目之一，資料照。（圖／記者楊智雯攝）

記者洪巧藍／台北報導

中秋節烤肉活動高峰，香腸、烤豬肉、牛肉更是熱門食材，但攝取過多恐讓癌上身。國民健康署今（13）日提醒，根據國際癌症研究總署報告顯示，每日攝取超過50克的加工肉品會增加18%罹患大腸癌的風險，攝取100克的紅肉（如豬肉、羊肉、牛肉）則會增加17%罹患大腸癌的風險。

根據衛福部統計，大腸癌是國人癌症發生率第2名，主要影響50歲以上的族群。新北市立土城醫院胃腸肝膽科醫師黃柏翰指出，雖然現代醫學的進步讓大多數大腸癌得以在早期發現並治療，但其發病率依然居高不下，主要是與飲食習慣、生活方式密切相關。

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黃柏翰說明，研究顯示，缺乏鈣、飲酒、抽菸、超重、缺乏運動、低乳製品和低纖維攝入量，以及攝取過多加工肉類和紅肉，都是罹患大腸癌的危險因子。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，攝食紅肉、加工肉類都會增加大腸癌的風險，但如果能增加攝取富含纖維的食物，則可顯著降低風險。美食固然重要，還是提醒民眾要注意飲食均衡並保持適量運動。

黃柏翰也提到，烤肉過程中避免食物燒焦，而由於高溫烹調會產生致癌物質，如雜環胺和多環芳香烴，這些物質在動物油脂、沾醬滴入火炭或烤架上時，因不完全燃燒而釋放出來，進一步增加了癌症風險，因此，建議多攝取蔬菜，不但清爽解膩又能減少熱量攝取，還可以有效降低健康風險。

▲土城醫院舉辦「柚」見幸福、「腸」保健康中秋節慶祝活動，醫師黃柏翰衛教烤肉與癌症相關風險。（圖／新北市立土城醫院提供）



林莉茹指出，大腸癌早期通常沒有明顯症狀，定期的糞便潛血檢查可幫助及早發現潛在病變，進而及早治療，國民健康署提供50至未滿75歲民眾，每兩年一次免費的糞便潛血檢查。

林莉茹也強調，國際實證研究已經證實，定期接受篩檢可降低35％的死亡率。反之，若糞便潛血檢查結果為陽性且超過6個月未接受大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險會增加30%；若超過1年以上才進行大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則增加2.8倍。

國健署署長吳昭軍表示，除了定期篩檢外，若檢查結果異常，應儘速安排大腸鏡檢查，檢查時若發現息肉可立即切除，從而有效阻斷癌前病變的進一步發展。

國健署提醒，民眾可透過全民健保行動快易通APP查詢是否符合大腸癌篩檢資格(首頁>貼心提醒)，並查看最近三次的檢查結果(首頁>檢驗檢查結果>癌症篩檢結果>大腸癌篩檢)；也可以透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站查找附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，就近領取採便管。