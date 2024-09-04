本土牙醫控偏鄉計畫是開後門？衛福部回應了

▲「偏鄉精進計畫第二期」爭議不斷，衛福部做出回應。圖為示意圖。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

本土小牙醫聯盟近日針對衛福部「偏鄉精進計畫第二期」召開記者會，質疑此計畫是為了給國際牙醫「開後門」，對此，衛福部做出回應表示，經深入檢視相關指控，發現該聯盟諸多主張存有誤解；衛福部強調，偏鄉計畫主要目標是吸引有經驗的國內牙醫師前往偏鄉服務，而非僅為國際牙醫安排訓練，此政策旨在活化現有偏鄉醫療資源，確保偏鄉地區的民眾也能享有高品質的牙科服務。

日前本土小牙醫聯盟指控偏鄉計畫是讓國際學歷牙醫畢業生快速通關，對此衛福部表示，我國對於國內外牙醫學歷，都應考牙醫師考試執業，均有相關法令規定，參加本計畫的牙醫師在分發服務前，也須依法領有牙醫師證書且完成指定訓練，絕非指派無照牙醫師下鄉服務。

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衛福部說，在教學質量方面，本土小牙醫擔憂增加國際學歷牙醫將對牙醫教育質量產生負面影響，不過據醫療策進會資料顯示，目前國內有22所醫學中心每年培訓約400名實習牙醫師，但除此之外，尚另有91家醫院通過教學醫院評鑑，可以合格培訓牙醫師，足以保證教學質量不會因名額增加而下降。

至於牙醫公費生名額削減的指控，衛生福利部澄清，這一調整是基於地方政府實際需求回報的結果，而並非對經濟弱勢學生的打壓。政策的目標仍然是滿足偏鄉地區的實際需求，而非無限制地增加牙醫師人數。

針對國際學歷牙醫可能規避下鄉服務的說法，衛福部表示，任何違反服務協議的牙醫師將面臨嚴重懲處，包括罰款及吊銷執照。這些措施足以確保所有牙醫師都能履行其服務承諾。

衛福部說，原住民族及離島地區醫事人員養成計畫之服務地點，指定為原住民族及離島地區，除人數十分有限外，培育時間長達8至10年，無法即時滿足偏鄉醫療資源需求，本次政策旨在改善偏鄉地區的牙醫服務，確保所有地區的民眾都能獲得高品質的醫療照護。