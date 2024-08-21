世界首例！他颱風天騎車「電線繞頸」險死　台大用主動脈重建氣管

▲曾先生（中）遭電線勒頸差點喪命，所幸經過台大醫療體系接力得以重建氣管，今日出席台大記者會慶祝重獲新生。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

24歲的曾先生在去年小犬颱風時，傍晚從加油站下班騎機車回家，竟然被路邊掉落電線繞頸，在時速40到50公里的情況下，造成脖子上半的氣管全部壞死，生命垂危。所幸他在鄰近醫院、台大雲林分院緊急處置得宜，後續轉到台大總院接受移植重建手術，把人體捐贈的主動脈血管種入成為氣管，至今恢復良好，他也是世界首例因外傷完成重建移植的個案。

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▲台大氣管移植團隊利用主動脈組織工程重建技術救回。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院今（21）日舉辦記者會發表醫療成果，完成全世界首例以主動脈組織工程修補因外傷造成嚴重氣管破裂的案例。台大外科部主任陳晉興說明個案，事件發生在2023年10月5日小犬颱風襲台，曾先生傍晚從加油站下班回家時，騎機車遭掉落電線纏上脖子。

「在時速40到50公里的情況下被電線勒頸，大部分的病人會當場死亡！」陳晉興說，曾先生脖子上半的氣管全部壞死，只剩胸骨以下的氣管健康；由於他頸部血管沒有破損，而且損傷部位還有部分傷口使其可以保持呼吸，都是得以保命的契機。

曾先生被送至鄰近醫院緊急氣切，幫他爭取到後面救命的時間，再轉送雲林台大做緊急氣管修復手術，檢查重大氣管缺損達3公分，取用腳指甲進行修補。

但後續電腦斷層及支氣管鏡檢查發現，氣切管以上氣道有息肉產生導致氣管完全阻塞，吞嚥困難，只能由氣切呼吸，鼻胃管灌食。台大醫院總院是全台灣唯一可以執行氣管移植手術的醫院，曾先生在事故發生後2周轉到總院，第3周進行手術。

陳晉興說明，主動脈本來是血管，要作為氣管使用必須進行組織工程再造，同時用訂製的氣管支架維持形狀，避免主動脈塌陷，此方法無需捐贈者與受贈者的血型相符，且不需使用抗排斥藥物。「很神奇的是，主動脈種到缺損氣管之後，主動脈內皮會長出氣管粘膜細胞、主動脈壁會長出軟骨細胞，之後變成真正的氣管。」

個案在術後隔天脫離呼吸器，術後第4天轉回普通病房，去年12月5日順利出院，後續在今年4月移除氣切管，目前已可順利進食、說話，並回歸正常生活。曾先生今日出席記者會整體狀況相當好，但因為兩側聲帶神經受損嚴重，只能用氣音表達對醫療團隊的感謝。陳晉興說，這部分尚無法痊癒，未來可能會考慮透過聲帶整形去處理。

▲台大醫院外科部主任陳晉興。（圖／記者洪巧藍攝）

陳晉興簡報時提到，輕微或小範圍的氣管病變通常可以手術切除後直接縫合的方式根治；但重大氣管腫瘤、狹窄或創傷則必須利用氣管移植或重建手術來治療，一直是全世界胸腔醫學最困難的挑戰之一。

過去世界各國研究團隊利用幹細胞組織工程技術研發的仿生氣管，植入病患體內後發生許多併發症，鮮少成功，一直到2018年法國團隊使用捐贈人體主動脈進行氣管移植成功，才成為重大突破。

台大醫院在國科會再生醫學科技發展計畫及台大醫院尖端醫療科技研究計畫的支持下，以冷凍保存捐贈主動脈進行組織工程氣管重建，至今已經核准通過5例人體試驗，3例長期存活，曾先生就是其中一例，而且先前個案多是因為腫瘤、肺結核，他是首例嚴重外傷完成重建移植的個案。

陳晉興表示，此成果在今年7月被美國胸心血管外科雜誌技術專刊（JTCVS Techniques）接受刊登，獲得國際重視。未來將向衛福部申請將這項臨床試驗做為常規醫療手術，並以健保給付，以幫助更多氣管狹窄或重大創傷病人恢復健康。

▲台大三名接受主動脈組織工程重建技術救回的患者齊聚現場。（圖／記者洪巧藍攝）