小時候胖就是胖！「過重兒童」變多　台大醫：門診74%有脂肪肝

▲醫師指出，台灣現代肥胖兒童增加。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

「3C不離手」是現代兒童生活的寫照，飲食問題再加上缺乏運動，導致越來越多「肥胖兒童」。台大醫院小兒肝膽腸胃科主治醫師張凱琪指出，台灣兒童脂肪肝的盛行率相當高，根據臨床觀察，因過重或肥胖就醫的兒童中，高達74%具有脂肪肝。她呼籲，家長一定要清楚「小時候胖就是胖」，不會因為長大就會變瘦了。

張凱琪說明，近年發現不少兒童有脂肪肝問題卻未及時被察覺，很多都是小孩因為長不高，被父母帶到醫院就醫，才進一步發現幾乎都有肥胖問題，甚至還有進一步比較複雜的問題，如空腹血糖很高、有脂肪肝，甚至肝功能指數有明顯起伏。

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「這些都是不篩檢不知道的！」張凱琪說，台大在2017年開辦兒醫健康活力門診，從2017年到～2024年間，有150名兒童因過重或肥胖參與門診，以肝臟超音波或彈力掃描篩檢發現，其中有高達74%有脂肪肝，且其中又有42%合併有肝功能ALT指數異常。

張凱琪直言，很多小朋友就醫後檢查都發現有肥胖的問題，但可能因為以前的觀念都會覺得「小時候胖，長大就好了」，但其實「小時候胖就是胖」，長大後，包括三高和第二型糖尿病的風險都很高。

她進一步說明，很多有肥胖問題的小朋友其實肝臟已經長時間承受一定程度的負荷，因為肝臟發炎是不知道的，必須接受肝臟超音波和抽血檢查才會知道。而除了肥胖之外，她建議，也可以留意小孩脖子後面有沒有「黑棘皮症」、「晚上容易打呼」、「容易疲憊」等症狀。

另外，在肝病方面，母子垂直感染B肝也是不容忽視的問題。張凱琪表示，台灣在2018年2月開始有B肝抗病毒藥物，只要孕婦篩檢發現是B肝帶原者，在第三孕期就可以接受公費抗病毒藥物治療，降低孩子垂直感染風險。

張凱琪強調，B肝藥物是安全的，通常會建議服用到生產後4周，但如果自身哺乳有疑慮，媽媽是可以選擇生產後把藥物停掉，7天後再哺育母乳，因為最重要的是生產當下，病毒量可以控制得很低，孩子在出生後被感染的機會很低。