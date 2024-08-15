長輩走路晃、尿失禁！以為老化「吃藥沒好轉」　拖一年檢查：水腦症

▲長輩出現步態不穩、尿失禁或記憶力變差等問題，有可能是水腦症導致。（示意圖／123RF）

記者張乃文／台北報導

家裡長輩出現步態不穩、記憶力變差或尿失禁時，許多人會以為是正常老化或失智，但醫師提醒，要留意可能是「正常壓力性水腦症」。先前一名70歲長者出現走路搖晃、反應遲鈍等，家屬以為是老化，吃藥後症狀持續近一年未見好轉，經過神經內科檢查確認是「正常壓力性水腦症」，手術引流後，病情已改善。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀提到，先前收治一名70多歲長輩，因為步態不穩，走路出現搖晃，且有反應遲鈍、尿失禁等症狀，因症狀緩慢惡化，家屬誤認為是正常老化，帶著他至復健科、泌尿科就診，吃藥近一年，病情依舊沒有改善。

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患者轉診至神經內科，檢查發現是「正常壓力性水腦症」。陳彥秀表示，經引流管將過多的腦脊髓液引至腹腔，人體自然吸收後，即可減少腦脊髓液過多的情況，術後病人狀況改善，走路步伐漸穩。

陳彥秀說，水腦症意指腦脊髓液不正常堆積在腦部，俗稱腦積水。成人腦室每天約產生500cc腦脊髓液，具有代謝循環及緩衝保護大腦作用，一旦腦脊髓液無法正常在腦室內流動、排放，就會變成水腦症，目前病因不明，少數是腦部受傷、腦中風或腦血管疾病等造成。

陳彥秀提到，水腦症可見於任何年紀，但以長者最為常見，資料統計，65歲以上長者好發率約千分之5，因其症狀為緩慢惡化，常被以為是老化而忽略，錯失及早治療的機會，甚至因時間拖太久，改善有限。

陳彥秀說明，該病症常與失智症、阿茲海默症或巴金森症混淆，神經內科檢查可即早確定病因；水腦症是少數治療可逆的腦部疾病，經手術排除過多脊髓液，約7至8成患者可恢復，若遲未接受正確治療，會因行走愈來愈困難，恐怕會長期臥床。

陳彥秀提醒，同住家人平時可觀察長輩走路狀態，若常跌倒、或有記憶力減退、反應變遲鈍、大小便失禁等症狀，不要以為只是正常老化，應儘快接受檢查。