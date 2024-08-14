水腫分4級！按小腿下陷「超過20秒」小心了　不是水喝太多

▲判斷自己是否水腫，可經由按壓小腿肌肉，觀察下陷回彈程度判斷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／陳學莆（師大昌盛堂中醫診所中醫師）

目前針對體重過高的定義是過重(24.0 ≦ BMI ＜ 27.0)，及肥胖(BMI ≧ 27.0)，而在相同BMI的情況之下，根據表現出來的指徵又可以分為實胖、虛胖兩大類型。實胖通常食量較大且容易餓，因為過多的熱量攝取而造成肥胖。同時容易有怕熱、口乾舌燥或是便秘等等熱性的表現；肉肉較多且結實。

虛胖是食量相對不大且容易疲倦。通常膚色偏白、四肢容易有冰冷的狀況。肉肉相對鬆軟且會有水腫的狀況，特別容易發生在下半身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如何判斷自己是否有水腫？

可以透過按壓小腿前側脛骨邊的肌肉並觀察下陷回彈的程度來判斷：

按壓後下陷2毫米且立刻回彈，為輕微水腫。

下陷4毫米，數秒就可回彈，則屬中度水腫。

若下陷達6毫米，且回彈時間在10～12秒，就屬嚴重水腫，可以明顯看到下肢腫脹。

如果下陷8毫米，並持續超過20秒，就是相當嚴重的水腫，除嚴重的下肢腫脹外甚至會合併產生腹水的現象，務必要尋求醫療協助。

水腫除了容易和肥胖一起出現之外，也常是心、肝、腎等器官病變的徵兆。因此水腫的情形若是比較嚴重，趕快到診所或是醫院諮詢。

如果有水腫會身體會有那些症狀？根據《素問．經脈別論篇》：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行。」可以知道，在身體裡面負責代謝水液的主要是肺、脾、腎三個臟腑。而其中，脾又因為和消化特別有關，而佔了相當主要的地位。

因此除了水腫之外，還容易有疲倦乏力的感覺（吃飽後特別明顯），或即使得到充分休息，仍然沒有充飽電的感覺。同時可能還會有四肢沉重難以施力或食慾不佳、腹部容易脹氣的狀況。脾為後天之本，腎為先天之本，若是脾的功能有了長期的不良影響，多半會累及腎。因此，還容易伴隨有怕冷等一些陽虛的症狀。

常見的水腫迷思是什麼？為什麼是迷思？

很多人會以為水腫的原因是因為喝了太多水，所以才水腫。「水腫」顧名思義確實是因為水太多才腫，但卻不是因為水喝太多造成的，反而是因為沒有辦法把水分送到應該去的地方，在局部堆積造成的腫脹。因此若是在水腫時還刻意減少喝水量，反倒會讓體內的離子濃度不平衡而更容易滯留於體內，使得水腫的狀況加重喔。

如何有效地消水腫？

這邊提供大家一些生活上可以調整的小動作，能夠減緩或是改善水腫的情形。

1.避免長時間維持同一個姿勢：長時間的同一個姿勢會讓局部循環變差，而容易累積水分。特別是長時間久站、久坐的人，容易造成靜脈壓的上升，讓靜脈回流變差而誘發水腫的現象。

2.避免過高的鈉攝取：重口味或是過鹹的食品，容易吃進較多的鈉，不平衡的電解質也會讓水分相對容易累積在身體。

3.適量的蛋白質補充：千萬不要為了減重而使的蛋白質攝取不足。足夠的蛋白質攝取，能夠維持好體內的滲透壓，也就能夠避免水腫的發生。

最後，推薦一個簡單的飲品－扁鵲三豆飲，準備綠豆、紅豆、黑豆各150克，一起放入鍋中，加入適量水(約900毫升)，將豆煮到爛熟後只取豆汁，代茶不拘時飲用。可以起到利濕消腫，健脾胃、補腎的功效。