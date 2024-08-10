30歲就「大腸癌末期」！　醫警告：愛吃4食物易長大腸息肉

▲腸胃科醫師揭露大腸息肉的4大風險食物，不可不慎！（圖／門諾醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

現代社會中，大腸癌的發病率日益攀升，且年輕化趨勢明顯。針對這一現象，腸胃科醫師彭彥領提醒，愛吃「高油、低纖、紅肉、加工肉」，息肉與大腸癌的發生率更高，不可不慎。

彭彥領在 YouTube 頻道「醫NOTE」中表示，大腸癌已連續 15 年成為國人最常見的癌症，根據國民健康署109年的數據，每年新增病例達 1萬 6829 人，平均每 31 分 14 秒就有 1 人被診斷出罹患大腸癌。他指出，國人飲食西化、生活習慣不佳，以及缺乏運動，是大腸癌發病率攀升的主要原因。雖然大腸癌主要發生於 50 歲以上的群體，但近年來年輕患者的數量也在增加。

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談到大腸息肉，彭彥領進一步解釋，大腸息肉分為腺瘤性息肉、發炎性息肉和增生性息肉。其中，腺瘤性息肉與大腸癌高度相關，被視為癌前病變，因此大腸鏡檢查時會重點切除這類息肉。而發炎性與增生性息肉則與大腸癌關聯性較低，只需定期追蹤即可。

針對好發大腸息肉的高風險族群，彭彥領指出，家族病史、特定飲食習慣、抽菸喝酒，以及年齡超過50歲的族群風險較高。特別是偏好「高油、低纖、紅肉、加工肉」飲食的人，息肉與大腸癌的發生率更高。

儘管大腸息肉和大腸癌主要發生在年長者身上，年輕人也不應掉以輕心。彭彥領分享，他曾治療過一位30歲的患者，由於不健康的生活習慣，最終罹患了第四期的大腸癌。彭彥領建議，定期接受大腸鏡檢查、改善飲食習慣、戒菸戒酒，以及保持規律運動，都能有效降低罹病風險。