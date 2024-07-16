皮膚病理玻片數位化！長庚耗時6年研發影像系統　大師級註解助判讀

▲長庚醫院皮膚病理數位化全玻片影像系統正式成立。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫療數位化在病理診斷有新的突破！長庚醫院耗時6年，率先完成國內皮膚病理數位化全玻片影像系統的建置，特別的是，病理界權威、林口長庚醫院榮譽副院長暨顧問醫師郭承統親自為這套影像加入詳細病理特徵註記與病理描述，除了滿足臨床疾病診斷、遠距病理診斷外，還可提供醫師自我學習及教學用途。

臨床上醫師取樣或切除的病人組織，會做成病理玻片，由病理醫師用顯微鏡仔細觀察，憑藉其專業訓練及知識做出病理診斷，包括良惡性判別、器官的發炎成因與嚴重度等。臨床醫師也會根據病人的病理診斷，提供適當的治療與處理，因此病理科醫師又被稱為「醫生中的醫生」。



林口長庚醫院皮膚科醫師林千又表示，傳統玻片有保存及染色褪色等問題，經由玻片掃描儀轉換成的數位化全玻片影像，不僅解決了儲存空間問題，減少實體玻片損毀及遺失，並將染色狀況保存於最佳狀況。

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▲長庚醫院皮膚病理數位化全玻片影像系統之系統畫面。系統內之數位病理影像，皆有郭教授標註的病理特徵、亦可看到病理診斷及描述顯示於右上角功能區。（圖／長庚醫院提供）



為了將數位化全玻片影像應用於教學，郭承統將自己30多年來收集的皮膚組織病理切片，共481件案例、811個病理玻片，結合長庚醫療人工智能核心實驗室與皮膚科團隊並攜手雲象科技公司，全力發展皮膚病理數位化全玻片影像系統的問世。

郭承統表示，內容包含了七大疾病種類，分別為皮膚發炎性疾病、感染症、皮膚各式腫瘤、淋巴增生型疾病、皮膚轉移腫瘤、毛髮疾病及其他等，而且隨時可以把新的案例加上去或者修改。

雲象科技公司創辦人暨執行長葉肇元指出，郭承統教授這樣大師級的專家累積了數十年的知識及經驗，透過數位科技進行典藏的最佳示範；從患者的外觀記錄到最終的病理判斷，包含了案例照片、數位病理組織玻片影像、精確的診斷以及詳細的標註說明，都被完整地整合進這套系統，在世界上是相當少見的嘗試。

▲長庚醫院皮膚病理數位化全玻片影像系統正式成立，由左至右為雲象科技公司創辦人暨執行長葉肇元、林口長庚醫院副院長吳俊德、林口長庚醫院榮譽副院長暨顧問醫師郭承統、林口長庚醫院皮膚科主治醫師林千又、林口長庚醫院心臟內科教授溫明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

林口長庚醫院溫明賢表示，長庚皮膚病理數位化全玻片影像系統有多項重要特徵，包括：1.完整的病理特徵註記，以幫助醫師自我學習；2.輔以臨床病灶影像，以強化臨床病理整合；3.完整搭配其他特殊染色，以強化診斷；4.當醫師需要查找特定疾病的病理特徵時，此系統可作為高可近性之快速參考工具。

郭承統說，盼望這樣的成果可以提供國內外皮膚科醫師作為病理教材，也希望這只是開始，讓其它器官的病理也可比照建立影像系統。