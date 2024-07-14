「小兒排便不順」恐害發育出問題！醫曝「3大時期」最會便秘

▲小嬰兒開始嘗試副食品時期，容易發生便秘。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

學齡前的幼童常因不善表達或身體還無法辨識要大便的感覺，因此沒有養成規律排便習慣，但家長若長期忽視便秘症狀，受影響的不只有腸胃，從排尿到生長發育、情緒、睡眠等都會出現問題。醫師提醒，小朋友最容易發生便秘的三個時期分別是「小嬰兒開始嘗試副食品時期、2～3歲開始練習戒尿布時期以及開始上學時期」。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫兒科主治醫師胡玉芳指出，小兒便秘有超過9成是屬於功能性便秘，腸道蠕動是正常的，常見導致便秘因素包含飲食改變，纖維或水分攝取不足、解便習慣改變、外在環境影響、解便時疼痛、心理壓力，例如過早做如廁訓練等。

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胡玉芳提到，不好的排便經驗常使小兒有意無意間避開排便或忍住便意，初期會造成大便硬結難出，日久將造成直腸擴張而變成習慣性便秘。

在治療上，以中醫觀點來看，小兒脾常不足、陰常不足，腸胃功能尚無法有效運作，中醫會依辨證給予滋陰潤燥、消食導積或潤腸通便等藥物做治療，除此之外，父母也可以幫小孩做按摩調理，可在腹部的天樞穴、大橫穴、中脘穴以順時鐘方向做摩腹（將手指併攏或用掌心在穴位處撫擦），下肢的足三里穴或上巨虛穴也可以做按摩。

不過便秘的發生涉及遺傳、腸道功能、生活習慣和心理壓力等多種因素。胡玉芳提醒，隨著現代飲食習慣改變，攝入精緻加工食品的機會增加，高熱量飲食引起肥胖逐漸成為兒科醫師關注的健康問題，有一項整合分析研究結果顯示，與BMI正常的兒童相比，超重／肥胖兒童發生便秘的風險增加1.9倍，因此養成規律運動的習慣，不僅增加腸胃蠕動也能控制體重，也能預防便秘。

