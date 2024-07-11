逆齡奇蹟！　35歲美男「童顏」靠這六招凍齡

▲布蘭登年輕的六大抗老秘訣。（圖／翻攝自YouTube／Brandon Miles May）

記者陳香菱／綜合報導

美國密西根州底特律的男子布蘭登（Brandon Miles May），日前在自己的Tiktok帳號分享，「為什麼我35歲了，但看起來卻像個青少年」，影片中他大方公開了自己的六大抗老秘訣。網友表示，「交出你的身分證！」。

布蘭登平時就會在Youtube、Tiktok等社群平台分享自己的日常飲食。想要保持年輕的臉蛋，他的六大抗老祕訣是，做好防曬、多吃梅果類、吃有機蔬果、攝取低汞含量的魚類、減少碳水化合物及糖分的攝取、不碰酒精。

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布蘭登指出，外出一定要做好防曬，戴帽子和穿長袖可以有效抵擋陽光的直射。除了飲食的控管，最重要的是他「絕不喝酒」！

▲布蘭登在Youtube分享自己的飲食習慣。（圖／翻攝自YouTube／Brandon Miles May）

不過，布蘭登的抗老秘訣也引發網友爭議。有人認為，長時間不曬太陽可能會導致健康的疑慮，因為陽光是合成維生素D的主要來源之一，過度的防曬會導致維生素D缺乏，導致身體無法正確吸收營養素。

此外，布蘭登認為運動也是很重要的，但他通常以較溫和的運動為主，像是散步或是瑜珈。因為他擔心過度使用肌肉，會加速身體的老化。

許多網友看完後，還是不相信他只有35歲，紛紛要求「交出你的身分證！」，可見布蘭登的抗老祕訣非常有效。布蘭登說，他將時間投入在自己的身上，這麼做不是為了長生不老，而是想維持健康的身體，「只要感到年輕就會看起來年輕」。

仍有一派網友認為，不要拘束太多，人生才會快樂，「我想要快樂活著」、「不喝酒應該是最有用的，但我沒辦法放棄它。」、「我老我開心，老化是我存在的證據」。