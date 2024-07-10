「吃飽就想睡」恐是糖尿病前兆！醫示警：快去檢查

▲醫生表示吃飽就想睡的症狀恐是糖尿病前期的表徵。（圖／pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

隨著現代人飲食中糖分攝取量的增加，糖成癮成為一個值得關注的健康問題。家醫科醫師李思賢在YouTube頻道的影片中指出，糖成癮不僅影響身體健康，還可能成為潛在糖尿病患者的前兆。

李思賢醫師表示，糖成癮的症狀可分為身體和精神兩方面。在身體方面，常見症狀包括肌肉痠痛、抽筋、全身發炎、月經周期不規律、掉髮、長痘痘、容易脹氣，以及飯後想睡覺；精神方面則表現為情緒起伏大、專注力下降、焦慮或憂鬱。這些症狀若不加以控制，長期下來可能提高罹患糖尿病的風險。

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除了糖成癮的症狀外，李思賢還指出了一些糖尿病的早期徵兆，包括皮膚出現斑點、皺紋、黑色棘皮，飲食和飲水量增加、頻尿、體重顯著變化等。這些徵兆如果出現，應立即開始控糖，並透過抽血檢測進一步確認是否患上糖尿病。

李思賢醫師曾強調，糖的成癮效率是古柯鹼的七倍，因此戒糖並非易事。他建議從戒除加工食品和精製甜食開始，保持充足的水分和電解質、增加替代零食選擇、充足睡眠和運動等方式，來幫助減少對糖的依賴。此外，短鏈脂肪酸和水溶性纖維也是控糖的好幫手，例如可從酸菜、蘋果醋、康普茶、泡菜等發酵食品中攝取短鏈脂肪酸；而菊苣、洋車前子粉、豆類、奇亞籽等食物則富含水溶性纖維，能增加飽足感。

李思賢醫師呼籲，若有上述症狀或徵兆，務必重視並及時就醫，採取適當的控糖措施，以降低糖尿病風險並維持身心健康。