「五十肩」害手不舉！別靠吃止痛　醫曝治療要「分3期」

▲五十肩常見的肩部不適，醫師建議治療上要分3階段。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

五十肩是大家熟知的疼痛問題，治療上不是吃止痛藥就可以完全解決。醫師指出，五十肩患者通常會經歷「疼痛期、冰凍期和解凍期」等3階段，治療方法包括「物理治療、藥物治療以及手術」等，另外也可以中醫輔助透過中藥和針灸治療。

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師王明仁指出，五十肩（沾黏性肩關節囊炎）是一種逐漸導致肩部活動受限的疼痛性疾病，常見於50歲左右的族群，嚴重者則容易影響患者生活以及工作。

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王明仁解釋，五十肩的疼痛期為2～9個月、冷凍期4～12個月、緩解期為5～24個月，疼痛期主要是「緩解疼痛、維護肩部功能」，西醫方面會使用口服止痛藥、注射治療、物理治療等，冷凍期要「預防沾黏、改善肩部活動度」使用口服止痛藥、注射治療、物理治療、徒手治療，緩解期是「恢復肩部正常功能、降低後遺症」，主要使用物理治療、徒手治療。

王明仁說，在五十肩的早期，主要可以採用中藥和針灸來緩解症狀，如血府逐瘀湯和二朮湯等方劑，這些處方在文獻中已被證實能夠改善周邊血液循環和治療關節疼痛僵硬，而在病情進展至中後期時，則可以加入小針刀治療、傷科手法和雷射針灸等治療手段。

王明仁進一步提到，近期在仁愛院區進行的臨床試驗初步結果顯示，結合小針刀和常規復健治療對於五十肩患者有不錯的效果，經過這類整合性治療後，患者在疼痛程度和肩部活動範圍以及相關肩部評估量表均有顯著改善，此外，患者在治療過後的微循環檢測，血管彈性和血液傳輸效率也逐漸恢復。

