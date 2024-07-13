有1症狀就急診！搶救中風「10錯誤觀念」別犯　醫：看過20～30歲的

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圖、文／今健康

腦中風搶救刻不容緩，不過許多民眾或多或少有些錯誤的觀念可能耽誤，國泰綜合醫院神經外科主治醫師許斯凱一一說明，並提醒發現症狀務必即刻就醫，越早越好。

中風會有哪些症狀？怎觀察？醫教「微笑、舉手、說你好」！

腦中風的2大類型：

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許斯凱醫師首先說明，腦中風是一種因腦部缺血，導致腦部組織壞死、出現功能障礙的疾病。可分成阻塞型和出血型兩種型態，阻塞型常見為血栓阻塞所引起，出血型則常見因高血壓使得血管破裂造成。兩種型態形成原因繁多，常見主要風險因素大致為三高、糖尿病等慢性疾病所致。

微笑、舉手、說你好：

腦中風發生時，身體多會出現「失去半邊功能」的症狀，也依常見症狀，現普遍推廣以「微笑、舉手、說你好」的方式觀察。微笑看是否有臉歪嘴斜的情況。舉手則看是否有肢體無力。說你好則看是否語無倫次。一發現症狀就應立刻急診。

搶救中風正確4觀念要知道！醫：出現一個症狀就要急診。

搶救黃金3小時：

許斯凱醫師表示，搶救腦中風的黃金時間，這概念普遍支持「從發現症狀起的3小時內」，這是以常見的阻塞型中風來看，希望在3小時內就注射血栓溶解劑，現放寬至4.5小時。但不論如何都是越快越好。

並非「3小時內就醫就好」：

黃金搶救時間在3小時內，但不代表「3小時到就好」。腦中風是每秒都有腦細胞正在凋亡，每分鐘可達上百萬個，而且是不可逆、無法復原的。隨時間流逝，身體功能喪失範圍會越來越大，最終導致癱瘓、殘障。

只要有一個症狀就要急診：

雖說後續復健成效因人而異，但腦細胞隨時間壞死越多，對後續復健自然相對不樂觀，急救是分秒必爭。因此也提醒，只要出現一種症狀就要即刻就醫，這些症狀未必全部都會出現，也可能臉部正常但手突然無力。而肢體無力雖說常見為單邊，但是兩邊都無力也不是不可能。出現的越多風險越高，更是不可耽擱。

搶救中風分秒必爭！10大錯誤觀念不要犯。

除了前述提到的「3小時內就醫就好」及「3大症狀都要有才算」的錯誤觀念，許斯凱醫師也一一說明其他常見迷思，務必留意。

自行放血有用？

其中一種可能早期流傳至今的迷思就是「放血」，以腦中風的兩種型態來看，不論是阻塞型或是缺血型，在中風的時候於耳部、末梢等身體各處放血，皆對中風無法帶來改善的作用，而且是毫無關聯。

使用舌下片有用？

許多民眾自覺年長、有慢性病等，日常會帶著舌下片。醫師表示，雖然同樣是心腦血管急性疾病，但舌下片是救於心肌梗塞，對腦中風急救一點幫助也沒有，千萬別認為舌下片能救腦中風。

人老的正常毛病？休息一下？觀察一下？

肢體無力確實是年長常見的毛病，但一般的老化情況通常是可以感覺到力氣「隨日子漸漸衰退」或者是疼痛等症狀。醫師表示，腦中風的症狀會是突然出現的，例如拿碗時還好好的，盛飯時就突然失去力量拿不住碗。因此發現症狀時千萬不可認為「可能只是老了、累了，再觀察一下」或「休息一下就好了」。

還年輕不可能中風？

年輕人發現腦中風症狀也不可拖延，更不可認為「我還年輕，應該不是腦中風吧。」醫師表示，心肌梗塞、腦中風的年齡層其實越來越低，20～30歲發生也非不曾見過。年輕人發現腦中風症狀也應即刻就醫。

會不會浪費醫療資源？

也因民眾難確定是老化或一般的肢體障礙，有些發現腦中風症狀時，多少會猶豫是否要就醫？會不會浪費醫療資源？上了救護車、到了急診室發現沒事反而造成困擾？醫師再三強調，一旦發現症狀就是急救，檢查後發現沒事那是大幸，但不可因擔心而延誤就醫。

沒有頭痛、頭暈、耳鳴？

由於腦中風是一種腦部急性疾病，許多民眾會理所當然的認為會出現腦部相關的感知症狀，例如頭痛、頭暈、耳鳴等。對此醫師表示，這些症狀都不是腦中風的典型症狀，和腦中風沒有直接關聯。因此不能以例如「我沒有頭痛，應該不是腦中風吧。」判定。

自己的方法確實有用？

也有人會認為「可是我之前用自己的方法急救真的有用呀」，醫師表示，這很有可能只是湊巧，例如當下腦中風是因為血管阻塞所致，自己用錯誤方法時，剛好血管通了，因此中風解除了。但是中風再次發生的機率高，千萬不可再冒險一次。

本文經授權轉自：今健康《搶救中風4觀念要知道！醫：1症狀就急診，10錯誤觀念不要犯。》