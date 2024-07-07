臉歪嘴斜竟是「貝爾氏顏面麻痺症」　醫提4症狀：恐留後遺症

▲「貝爾氏顏面麻痺症」通常是急性發生。（圖／廖皓涵提供）

記者趙于婷／台北報導

71歲王先生某天刷牙時，發現漱口水會從嘴角流出，且右側上下嘴唇及臉頰感覺麻麻的，右側耳後也有輕微疼痛感，後來也發現臉部明顯不對稱，就醫檢查才發現是「貝爾氏顏面麻痺症」。醫師指出，4大典型症狀包括急性發生、嘴不自覺流口水、眼皮無法閉合等。

王先生在西醫檢查診斷為貝爾氏顏面麻痺症（Bell's Palsy），醫師開立類固醇及B群控制發炎、減少神經受損、幫助修復神經，並建議至中醫針灸。台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師廖皓涵指出，王先生的狀況是典型的貝爾氏顏面麻痺症狀，經過一個禮拜的針灸治療，臉部左右不對稱的狀況有明顯改善，持續追蹤治療中。

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廖皓涵進一步說明，造成貝爾氏顏面麻痺的原因與病毒感染有關，黃金治療時間是72小時，八成的病人在三個月內會復原，比較嚴重的患者有可能拖到1年至2年才痊癒，也可能留下後遺症。

典型的貝爾氏顏面麻痺症包括「急性的（突然的，幾小時內）」、「嘴角不自覺流水（口水或漱口水）」、「嘴角歪向正常的那邊（表情不對稱）、法令紋消失」、「抬頭紋、眼皮無法閉合（甚至眼睛乾澀或是淚流不止）」、

「臉部有麻鈍感、有些人會耳後疼痛、聽覺異常或味覺異常」等4大症狀。

廖皓涵指出，要非常注意的是，如果伴有半邊肢體無力和感覺異常、口齒不清、抬頭紋沒有消失（可完整閉眼），需馬上到醫院求助，很可能是腦中風。

廖皓涵表示，貝爾氏顏面麻痺症患者平常可以多做嘟嘴、抬眉、微笑、閉眼等表情動作，或是嚼口香糖，訓練神經與肌肉，同時應注意面部保暖，可用溫毛巾熱敷，避免臉部吹風、洗冷水，飲食上避免辛辣烤炸食物，如麻辣鍋、麻油雞、蔥、蒜、炸物等，應注意均衡飲食，多吃綠色蔬菜，貝爾氏顏面麻痺大多數會痊癒，不必過度焦慮擔心，以免心理負擔影響恢復力。