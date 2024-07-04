36歲女無症狀「腫瘤10公分大」　4情況小心子宮肌瘤

▲醫師提醒，少數肌瘤可能導致患者不適，嚴重會出現經痛、經血過多等。（示意圖／達志影像）

記者張乃文／台北報導

一名36歲女性無家族史，平時也無不適症狀，但某天進行健康檢查時，發現骨盆腔有腫瘤，檢查發現是子宮肌瘤，且貼近直腸部位，長達10公分。醫師表示，少數肌瘤會造成患者不適，症狀因肌瘤大小和位置有所不同，嚴重可能會出現經痛、經血過多、經期較長等，甚至造成不孕症、排便困難或頻尿等症狀。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師吳秉忠近日收治一名36歲未婚女性，個案平時無不良嗜好，也沒有家族病史，亦無不適症狀，但某天例行性健康檢查時，發現骨盆腔有腫瘤。透過超音波掃描，發現貼近直腸部位、骨盆腔左側腹壁有腫瘤達10公分，考量病患年輕，生殖荷爾蒙活躍，腫瘤可能會持續增長並壓迫鄰近輸尿管、血管、神經叢，恐造成腎臟發炎等。

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吳秉忠說，後續以微創單孔達文西手術切除腫瘤。他表示，大部分的子宮肌瘤若沒有症狀觀察即可，但少數肌瘤會造成患者不適，症狀因肌瘤大小跟位置有所不同，嚴重者會導致經痛、經血過多、經期過長，甚至會造成不孕症、排便困難、頻尿、解尿不順。

吳秉忠提到，有些肌瘤位置會延伸到骨盆側壁，壓迫輸尿管造成腎臟發炎及骨盆悶脹感等症狀，肌瘤手術過程較複雜，傷及輸尿管血管的風險高，如果腫瘤有增大時可考慮切除，避免開刀難度跟風險愈來愈大。

吳秉忠表示，女性更年期前後，肌瘤已漸漸沒有雌激素刺激，體積不會繼續增加，甚至會稍微萎縮，有症狀的患者建議與醫師詳細討論，尤其是年輕想懷孕者，跟醫師擬訂合適計畫，保守藥物治療或是侵入性開刀治療等。

吳秉忠提醒民眾，培養良好生活作息，避免飲食過多肉類、酒精、加工食品攝取，而且要規律運動，控制體重，可降低子宮肌瘤發生率，定期健檢，可及早發現肌瘤。