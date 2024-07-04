台大遠距照護模式改寫美國指引！下肢動脈患截肢、中風、死亡全降

▲台大醫院內科部醫師李光任說明遠距照護下肢動脈血管疾病患者成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

下肢動脈血管阻塞等周邊血管疾病恐怕會面臨截肢問題，然而本身心腦血管疾病共同影響下更有著不小的死亡風險，五年存活率比癌症還低。台大醫院醫療團隊今（4）日發表成果，接受遠距照護模式的下肢動脈血管阻塞疾病患者心血管疾病得到較好的控制，截肢、中風與死亡率都有顯著下降，美國心臟學會今年5月剛公布的下肢動脈血管疾病照護指引為此改寫、增加全新的章節。

遠距醫療在後疫情時代與人工智慧同樣受到高度重視，台大醫院今日召開「即時同步遠距照護開創下肢動脈血管疾病治療新局面」記者會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院內科部醫師李光任指出，美國心臟學會今年5月17日剛公布的最新版治療指引中，就發表了前一版所沒有的全新章節，特別建議將「遠距照護」列於此類病人手的標準治療，引用的最新依據即為台大醫院所發表的論文。

李光任在台大醫院內科部暨遠距照護中心主任何奕倫指導之下，於2021年發表論文於國際知名期刊Journal of Medical Internet Research，顯示下肢動脈血管阻塞疾病患者接受即時同步遠距照護，可以使心血管疾病得到較好的控制，且病患發生腦中風的機率顯著下降。

▲台大醫院遠距照護開創下肢動脈血管疾病治療新局面記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

另一方面，下肢動脈疾病的患者常併發心臟瓣膜疾病。台大醫院內科部醫師楊荔丹也分析在院內接受即時同步遠距照護的患者，比起對照組有較多的共病症，卻有相似的二尖瓣與三尖瓣逆流惡化的情況（瓣膜逆流至中重度以上或嚴重度增加2個等級)，顯示即時同步遠距照護對於瓣膜逆流的惡化有遲緩效果。研究成果在2023年發表論文於國際知名期刊Journal of Medical Internet Research。

台大醫院院長吳明賢表示，遠距醫療在新冠肺炎期間大出風頭，主要是因為不受空間、時間限制的醫療照護，大家不知道的是，疫情前台大醫院早就成立遠距醫療照護中心，不是超前部署，而是看到科技進步，可以提供給病人更好照顧，成立已經有14年。

何奕倫指出，台大醫院營造以病人為中心的醫療環境，讓病人在家裡受到專業醫療團隊照護，遠距照護稱之為台大醫院的「雲端病房」，相關學術研究再再證實治療能照顧病人預後變好。